Отмечается, что в сравнении с маем цены снизилисть почти на 8%.

В Украине в самом разгаре сезон молодого картофеля. Цены на овощ наконец-то понемногу начали снижаться.

По данным портала Минфин, по состоянию на 17 июня средняя стоимость картошки в супермаркетах составляет 46,12 гривни за килограмм. В тоже время в мае средняя цены была пости в два раза выше – 89,15 грн/кг.

При этом индекс потребительских цен на картофель в июне составил 92,46%. По сравнению с маем средние цены снизились на 7,54%.

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Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Novus овощ можно купить по средней цене 64,99 грн/кг.

При этом в АТБ картошку продают по 35,59 грн/кг;

В то же время в Сильпо ценники были на уровне 52,50 грн/кг.

Почему молодой картофель такой дорогой

Глава украинского представительства Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group Игорь Чечитко рассказал, что молодой картофель довольно-таки дорогое локомство. По его словам, главная причина заоблачных цен - высокая себестоимость из-за большого объема ручного труда и низкой урожайности.

По данным аналитиков EastFruit, в Украине снижаются цены на ранние овощи борщового набора, а именно на картофель, морковь и свеклу. Так, нижняя ценовая граница картофеля снизилась с 28 до 15 гривень за килограмм.

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