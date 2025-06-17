В Киеве увеличилось число жертв российской атаки. Поисковые работы на месте разрушенного дома продолжаются.

Из-под завалов разрушенного дома в Соломенском районе Киева достали тела пяти погибших. Об этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в Telegram около 14.40, отметив, что количество жертв российской террористической атаки на столицу увеличилось.

"Из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе достали тела пяти погибших", - написал он.

Ткаченко добавил, что спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются.

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Ранее столичная полиция информировала в Telegram, что в Киеве известно о 139 пострадавших, из них - 15 погибших. Отмечалось, что в Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах развернуты штабы помощи пострадавшим. На местах также работают психологи столичной полиции, которые общаются с пострадавшими и родными, чьи близкие находятся под завалами полуразрушенного дома.

Всего к ликвидации последствий и фиксации очередного акта террора со стороны страны-агрессора привлечено около 600 полицейских.

Как Россия прямым попаданием ракеты разрушила дом в Киеве прямым попаданием ракеты

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил, что в девятиэтажку в Соломенском районе попала крылатая ракета, которая зашла на уровне четвертого этажа. Взрыв был такой силы, что вся конструкция подъезда сложилась.

"К сожалению, в первую очередь страдает жилая инфраструктура и мирные люди. Вы видите, здесь и детский сад, повреждены дома. В Киеве пострадали около 50-ти домов. Именно в этом микрорайоне проживает около 50 тысяч человек - это густонаселенный район, именно сюда Россия направила удар. Только в Киеве 27 локаций, где сегодня работали и работают спасатели, полицейские, коммунальные службы", - отметил министр.

По его данным, в Киеве сейчас работает 200 единиц техники ГСЧС. Также на местах работают поисковые собаки.

Как пишет Укринформ, по словам начальника КГГА Ткаченко, разрушенный российской ночной атакой подъезд многоэтажки в Соломенском районе не подлежит восстановлению.

"Сейчас порядок действий следующий: мы должны деблокировать людей, это - главное. Затем надо ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. После того будет сделано инструментальное обследование и будет понятно, какой вообще порядок повреждений здесь есть. По моему мнению, этот подъезд не подлежит восстановлению. Возможно, будет новое строительство", - прокомментировал он.

Он добавил, что в целом масштабы разрушений в столице можно будет оценить только к вечеру.

"По состоянию на сейчас очень трудно посчитать общее количество убытков. Потому что только по Киеву было более 30 локаций. Если говорить, например, о Соломенском районе, то это около 80 объектов только на этой локации. То есть можно представить масштаб сегодняшней комбинированной атаки Российской Федерации. Думаю, что к вечеру мы будем понимать четкое количество всех (поврежденных) объектов, в том числе жилых и не жилых домов", - сказал он.

Самый большой удар по Киеву за всю войну

Как сообщал УНИАН, ранее Ткаченко заявил, что под завалами дома в Соломенском районе, в который попала ракета, может находиться от 4 до 14 человек, которые здесь проживали и на утро не вышли на связь. Утром президент Владимир Зеленский отметил, что эта атака была одним из самых страшных ударов по Киеву.

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