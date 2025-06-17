Храпчинский объяснил, почему в "Железном куполе" Израиля во время недавних атак Ирана оказались "пробелы".

В ночь на 17 июня российская армия применила против мирных жителей Украины сотни различных средств поражения. Враг стремится пробить ПВО Украины за счет количества и многообразия оружия, к тому же Россия активно применяет баллистические ракеты, которые способны "обманывать" ракеты перехвата. Об этом на "Radio NV" рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский.

В частности специалиста попросили прокомментировать атаку россиян по Киеву, где много погибших и раненых.

По словам эксперта, враг пытается пробить противовоздушную оборону Украины за счет большого количества средств поражения и их многообразия - применение ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет. То есть, как подчеркнул Храпчинский, речь идет о разном типе угрозы, а системы ПВО, которые имеют распределенный перехват, должны "понимать и фиксировать" нужные цели и работать по ним.

Видео дня

"Конечно, представляя, понимая наши возможности, имеющиеся средства противовоздушной обороны, надо признать, что нам на самом деле их не хватает для того, чтобы сформировать качественную защиту. Но вернемся к тому, что мир не был готов к такой войне и долгое время были определенные программы, которые, например, сокращали баллистическое вооружение, что привело к потере финансирования на разработки противоракетных средств. В результате Украина имеет малое количество систем, которые могут работать против баллистики", - сказал эксперт.

Он добавил, что если говорить о защите против баллистических ракет, то надо заметить, что в принципе такие системы, как SAMP/T, IRIS способны сбивать баллистические ракеты с помощью кинетического уничтожения. Однако это распространяется на баллистику с прогнозируемой траекторией. В то же время сейчас враг активно использует маневрирующие баллистические ракеты, что затрудняет их перехват.

Храпчинский пояснил, что сейчас существенно улучшилась "корейская баллистика", и некоторые "технологические возможности" были переданы Ирану. Именно поэтому, отметил специалист, в "Железном куполе" Израиля во время недавних атак Ирана оказались "пробелы".

Кроме способности маневрировать такая ракета имеет дополнительные блоки, которые отстреливаются и создают приманку для ракет перехвата.

"Опять же, надо понимать, что мы говорим о системах противовоздушной обороны, которые работают на последнем участке прилета, который называется терминальная. То есть, мы говорим о 30 км до поражения цели. Именно в это время нужно перехватить ракету. Во время этого пролета она действительно может маневрировать влево, вправо, даже ускоряться или притормаживать. И при этом отстреливает дополнительные блоки", - рассказал специалист.

Можно только представить, отмечает Храпчинский, какую сложно систему ПВО нужно разработать для защиты от такого оружия, а после распада Советского Союза в Украине фактически ничего не делалось в этом направлении. По его данным, в мире есть только два типа полумобильных систем, которые могут противодействовать указанной баллистике, и еще существуют некоторые корабельные системы, которые есть на кораблях США.

"Или сделаны стационарные (системы - УНИАН), если мы говорим о двух объектах в Европе. Это противоракетная защита, но это против межконтинентальных баллистических ракет. Хотя на самом деле лучшим перехватом является перехват вне атмосферы, то есть на высшем участке пролета межконтинентальной ракеты, когда не была распределена боевая часть", - сказал Храпчинский.

Ночью российские "Шахеды" окружили Киев - что известно

Как писал УНИАН, сегодня Украина подверглась одной из самых масштабных атак со стороны РФ. Наибольшее количество жертв и пострадавших в Киеве.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинская столица и другие города пережили настоящий террор - было запущено огромное количество дронов и различных ракет. Беспилотники буквально окружали Киев со всех сторон.

Вас также могут заинтересовать новости: