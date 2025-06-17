Названы 20 очень ненадежных автомобилей с пробегом: от них стоит держаться подальше

Покупка подержанного автомобиля сопряжена с риском получить ненадежную модель. Никто не хочет, чтобы их транспортное средство часто выходило из строя.
В DriversDaily назвали 20 очень ненадежных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, у этих моделей часто возникают различные проблемы.
20 очень ненадежных автомобилей с пробегом:
- Fiat 500
- Ford Fiesta
- Nissan Versa
- Chrysler 200
- Chevrolet Malibu
- Hyundai Veloster
- Dodge Dart
- Toyota Yaris
- Subaru Legacy
- Kia Soul
- Mazda3
- Buick Verano
- Smart Fortwo 2013 года выпуска
- Toyota C-HR 2019 года выпуска
- Range Rover Evoque 2014 года выпуска
- Ford Taurus 2014 года выпуска
- Buick Encore 2015 года выпуска
- MINI Cooper 2013 года выпуска
- Dodge Avenger 2014 года выпуска
- Volkswagen Jetta
Эксперты рассказали, что у всех этих автомобилей много различных проблем. В частности, у Fiat 500 часто возникают поломки, которые связаны с двигателем.
Помимо этого эксперты раскритиковали низкую надежность коробки передач Ford Fiesta. Похожая проблема есть и у Nissan Versa.
Популярная модель Toyota Yaris также не выделяется высокими показателями надежности, предупредили в издании. В частности, у этого автомобиля часто возникают проблемы, которые связаны с работой коробки передач.
Какие другие автомобили не советуют покупать эксперты
Ранее опытный автомеханик Скотти Килмер рассказал о популярном автопроизводителе, чьи модели очень дорого чинить. Он советует не покупать автомобили от этого бренда.
Кроме того, были названы 3 самые ненадежные семейные автомобили. По словам экспертов, у этих моделей часто возникают различные поломки.