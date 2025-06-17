Названы 20 очень ненадежных автомобилей с пробегом: от них стоит держаться подальше

У этих моделей есть достаточно много проблем с надежностью.

Покупка подержанного автомобиля сопряжена с риском получить ненадежную модель. Никто не хочет, чтобы их транспортное средство часто выходило из строя.

В DriversDaily назвали 20 очень ненадежных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, у этих моделей часто возникают различные проблемы.

20 очень ненадежных автомобилей с пробегом:

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Fiat 500

Ford Fiesta

Nissan Versa

Chrysler 200

Chevrolet Malibu

Hyundai Veloster

Dodge Dart

Toyota Yaris

Subaru Legacy

Kia Soul

Mazda3

Buick Verano

Smart Fortwo 2013 года выпуска

Toyota C-HR 2019 года выпуска

Range Rover Evoque 2014 года выпуска

Ford Taurus 2014 года выпуска

Buick Encore 2015 года выпуска

MINI Cooper 2013 года выпуска

Dodge Avenger 2014 года выпуска

Volkswagen Jetta

Эксперты рассказали, что у всех этих автомобилей много различных проблем. В частности, у Fiat 500 часто возникают поломки, которые связаны с двигателем.

Помимо этого эксперты раскритиковали низкую надежность коробки передач Ford Fiesta. Похожая проблема есть и у Nissan Versa.

Популярная модель Toyota Yaris также не выделяется высокими показателями надежности, предупредили в издании. В частности, у этого автомобиля часто возникают проблемы, которые связаны с работой коробки передач.

Какие другие автомобили не советуют покупать эксперты

Ранее опытный автомеханик Скотти Килмер рассказал о популярном автопроизводителе, чьи модели очень дорого чинить. Он советует не покупать автомобили от этого бренда.

Кроме того, были названы 3 самые ненадежные семейные автомобили. По словам экспертов, у этих моделей часто возникают различные поломки.

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