Названы 20 очень ненадежных автомобилей с пробегом: от них стоит держаться подальше

Покупка подержанного автомобиля сопряжена с риском получить ненадежную модель. Никто не хочет, чтобы их транспортное средство часто выходило из строя.

В DriversDaily назвали 20 очень ненадежных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, у этих моделей часто возникают различные проблемы.

20 очень ненадежных автомобилей с пробегом:

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  • Fiat 500
  • Ford Fiesta
  • Nissan Versa
  • Chrysler 200
  • Chevrolet Malibu
  • Hyundai Veloster
  • Dodge Dart
  • Toyota Yaris
  • Subaru Legacy
  • Kia Soul
  • Mazda3
  • Buick Verano
  • Smart Fortwo 2013 года выпуска
  • Toyota C-HR 2019 года выпуска
  • Range Rover Evoque 2014 года выпуска
  • Ford Taurus 2014 года выпуска
  • Buick Encore 2015 года выпуска
  • MINI Cooper 2013 года выпуска
  • Dodge Avenger 2014 года выпуска
  • Volkswagen Jetta

Эксперты рассказали, что у всех этих автомобилей много различных проблем. В частности, у Fiat 500 часто возникают поломки, которые связаны с двигателем.

Помимо этого эксперты раскритиковали низкую надежность коробки передач Ford Fiesta. Похожая проблема есть и у Nissan Versa.

Популярная модель Toyota Yaris также не выделяется высокими показателями надежности, предупредили в издании. В частности, у этого автомобиля часто возникают проблемы, которые связаны с работой коробки передач.

Какие другие автомобили не советуют покупать эксперты

Ранее опытный автомеханик Скотти Килмер рассказал о популярном автопроизводителе, чьи модели очень дорого чинить. Он советует не покупать автомобили от этого бренда.

Кроме того, были названы 3 самые ненадежные семейные автомобили. По словам экспертов, у этих моделей часто возникают различные поломки.

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