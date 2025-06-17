Православный праздник сегодня получил народное название Ярилин день.

18 июня в новом календаре украинской церкви - это день памяти трех мучеников, Леонтия, Ипатия и Феодула. В народе - Ярилин день. О его главных традициях и предостережениях, а также о том, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому стилю, рассказываем ниже.

Какой праздник сегодня церковный, 18 июня, по новому и старому стилю

18 июня (по старому календарю это 1 июля) в православной церкви чествуют раннехристианских мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Все трое жили в I веке и служили в римском войске. Леонтий исповедовал христианскую веру, в нее же обращал и язычников. Когда об этом узнал правитель, то приказал Ипатию и Феодулу схватить Леонтия. Те забрали воина из дома, но по дороге обратно один из стражников сильно заболел, а после молитвы Леонтия выздоровел. И тогда оба стражника тоже уверовали в Христа. Их не удалось заставить отречься от веры, и правитель приказал казнить всех троих.

Видео дня

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 18 июня чтят память благоверного Игоря, князя Черниговского и Киевского и вспоминают. Перед которой князь молился в последние минуты своей жизни.

О чем помолиться сегодня, обычаи дня, что нельзя делать

Мученики Леонтий, Ипатий и Феодул считаются покровителями военных - святым молятся о защите, помощи в трудное время и благополучии всех, кто сегодня стоит на службе и защите Украины.

В народном календаре 18 июня день известен как Ярилин, в честь древнего бога солнца Ярилы. С приходом христианства у этого дня появилось некое иное значение: согласно поверьям, в разгар лета святые соперничают в силе с языческим божеством.

В народе считается, что в этот день солнце "замирает" и становится особенно ярким - наступает самое жаркое время. Люди верили, что на земле образуются особые "дыры", через которые можно увидеть другой конец света и даже потусторонний мир.

По традиции, в Ярилин день принято делать уборку в доме, накрывать стол для гостей. Говорят, если день провести весело, то весь год будет благополучным, а деньги и удача будут идти по пятам. Также считается, что все, что делается в Ярилин день, "обречено" на удачу.

Особым свойством обладает ярилина роса - в народе верят, что если по ней пройтись, то прибавится силы и красоты, а незрячему она может вернуть зрение.

В то же время Церковь 18 июня предостерегает от ссор, обид, зависти и хвастовства. Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам жаловаться на судьбу сегодня или пить алкоголь - навлечь беду. Также запрещено драться, ругаться, давать пустые обещания - это к потерям и болезням.

Приметы 18 июня - какими будут погода и урожай

18 июня наблюдают за погодой, чтобы понять, какой она будет в дальнейшем, а также каким будет урожай:

утром выпала роса - жди щедрый урожай;

туман с раннего утра - к жаркому дню, розовый или золотистый закат - к ясной погоде;

вечерняя радуга - погода скоро улучшится;

пауки плетут паутину - хорошая погода установится надолго.

Согласно поверью, рассказывать сны, приснившиеся на Ярилин день, нельзя, иначе не сбудутся.

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