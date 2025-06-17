По мнению Пескова, учитывая нынешнее положение дел в мире, G7 "потеряла практическое значение" для России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что исключить Россию из G8 было большой ошибкой. Об этом пишет Reuters.

"Мы согласны с президентом Трампом: тогда было большой ошибкой исключить Россию из формата G8", - цитирует издание Пескова.

В то же время, по его словам, учитывая нынешнее положение дел в мире, G7 "потеряла практическое значение" для России.

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"Учитывая снижение доли стран G7 в мировой экономике, учитывая все тенденции, которые наблюдаются в странах G7, и, конечно, на фоне, например, таких форматов, как G20, G7 выглядит тусклой и довольно бесполезной", - сказал Песков.

Заявление Трампа о России в G8 и реакция на него политиков

Как сообщал ранее УНИАН, перед саммитом Группы семи (G7) во время общения с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп заявил, что исключать Россию из G8 "было ошибкой".

"Раньше это была Группа восьми. Затем Барак Обама и "человек по имени Трюдо" (бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, - ред.) выступили против участия России. Но это, считаю, усложнило ситуацию, потому что вы тратите столько времени на обсуждение России, а ее нет за столом переговоров", - подчеркнул президент США.

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бейкон резко отреагировал на это заявление Трампа. Он, в частности, отметил, что Россия не должна быть членом международного клуба, пока ее войска находятся на территории Украины. Также он призвал к изоляции российского диктатора Владимира Путина.

"Пусть G7 остается G7, а не G8. Россия не должна быть частью этого форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет войска с оккупированных ею территорий. Военный преступник Путин заслуживает остракизма", - написал Бейкон в Х.

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