Эксперты определили средний возраст подержанных автомобилей в Украине (инфографика)

Средний возраст машин является одним из самых достоверных индикаторов состояния автопарка страны.

На внутреннем рынке легковые автомобили имеют средний возраст около 16 лет. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Если говорить о подержанных импортированных автомобилях, то они почти вдвое моложе и имеют средний возраст около 9,6 года.

Похожую ситуацию можно видеть в сегменте грузовых авто. Если говорить о внутреннем обороте, то здесь представлены преимущественно машины в возрасте 18,5-19 лет, тогда как импортом поступают значительно моложе - их возраст в среднем составляет 7,9 года.

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Средний возраст автобусов, которые перепродаются в нашей стране, составляет более 20 лет. В случае с импортируемыми подержанными этот показатель составляет 13-14 лет.

Таким образом, импорт является ключевым фактором, если речь идет об омоложении украинского автопарка.

Интересно, что если говорить о мотоциклах, то здесь ситуация совсем другая. Импортируемые подержанные мотоциклы имеют даже более высокий средний возраст, чем те, что перепродают в Украине (14 против 11,5 лет).

Причиной этого является структура спроса. Специалисты отмечают, что более половины всех мотоциклов ввозят новыми, а доля подержанного импорта находится на уровне 10%.

Обычно импортируют мощные модели, которые стоят довольно дорого. Среди них - Honda CB, Kawasaki NINJA и Honda CBR.

Украинский авторынок - другие новости

Недавно стало известно, что в прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет.

Наиболее популярными моделями в этом сегменте оказались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Rogue.

Также специалисты выяснили, где в нашей стране самые низкие цены на машины с пробегом.

Как и можно было ожидать, дороже всего подержанные авто стоят в столице и западных областях, тогда как самые низкие цены можно наблюдать в прифронтовых регионах.

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