Эксперты определили средний возраст подержанных автомобилей в Украине (инфографика)

На внутреннем рынке легковые автомобили имеют средний возраст около 16 лет. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Если говорить о подержанных импортированных автомобилях, то они почти вдвое моложе и имеют средний возраст около 9,6 года.
Похожую ситуацию можно видеть в сегменте грузовых авто. Если говорить о внутреннем обороте, то здесь представлены преимущественно машины в возрасте 18,5-19 лет, тогда как импортом поступают значительно моложе - их возраст в среднем составляет 7,9 года.
Средний возраст автобусов, которые перепродаются в нашей стране, составляет более 20 лет. В случае с импортируемыми подержанными этот показатель составляет 13-14 лет.
Таким образом, импорт является ключевым фактором, если речь идет об омоложении украинского автопарка.
Интересно, что если говорить о мотоциклах, то здесь ситуация совсем другая. Импортируемые подержанные мотоциклы имеют даже более высокий средний возраст, чем те, что перепродают в Украине (14 против 11,5 лет).
Причиной этого является структура спроса. Специалисты отмечают, что более половины всех мотоциклов ввозят новыми, а доля подержанного импорта находится на уровне 10%.
Обычно импортируют мощные модели, которые стоят довольно дорого. Среди них - Honda CB, Kawasaki NINJA и Honda CBR.
Украинский авторынок - другие новости
Недавно стало известно, что в прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет.
Наиболее популярными моделями в этом сегменте оказались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Rogue.
Также специалисты выяснили, где в нашей стране самые низкие цены на машины с пробегом.
Как и можно было ожидать, дороже всего подержанные авто стоят в столице и западных областях, тогда как самые низкие цены можно наблюдать в прифронтовых регионах.