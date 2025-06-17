В рекомендациях дизайнера есть универсальное платье и льняной костюм.

Известный украинский дизайнер Андре Тан посоветовал, что одевать в офис летом 2025-го. В своем Instagram он собрал целую подборку вещей, которые будут уместны для работы в жаркий сезон:

Универсальное платье. По словам дизайнера, летнее платье-сорочка из льна или хлопка - стильный и комфортный выбор для офиса:

"Оно "дышит", не выглядит слишком строго и прекрасно сочетается с босоножками на невысоком каблуке. Такое платье подойдет не только для работы, но и для летних мероприятий".

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Льняной костюм. Как отметил Андре, это идеальное решение для лета:

"Он изящно смотрится, а отдельные элементы, такие как жакет и брюки, легко комбинируются с другими вещами. Этот костюм отлично смотрится с любой обувью - от каблуков до легких лоферов или даже вьетнамок".

Шорты-бермуды. Подойдут тем, кто хочет "чего-нибудь новенького", отметил дизайнер:

"Сочетайте их с легким топом и свободной хлопковой рубашкой. Шорты в полоску - особенно стильный вариант для офиса".

Классические брюки и жакет. Данный образ подойдет для тех, кто хочешь выглядеть стильно и собрано в жару, подчеркнул дизайнер:

"Этот вариант подойдет для офиса, особенно если добавить лоферы или босоножки".

Прозрачная рубашка и базовый топ. Такой образ добавляет легкости. Блузки из прозрачного материала или с кружевами - особенный акцент лета, добавил Андре Тан.

Напомним, ранее УНИАН писал, что шорты-бермуды снова в моде и какие модели самые актуальные летом 2025-го.

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