Как известно, израильская версия истребителя имеет обозначение F-35I Adir.

Соединенные Штаты и Израиль модернизировали израильские истребители F-35, чтобы увеличить их дальность полета. Об этом сообщает издание Middle East Eye.

Хотя подробности модификации остаются засекреченными, несколько американских чиновников на условиях анонимности подтвердили изданию Middle East Eye, что во время пятничного удара по Ирану Израиль не осуществлял дозаправку в воздухе и не приземлял истребители для заправки ни в одной из стран поблизости.

Вместо этого, Израиль и США внесли изменения в конструкцию F-35, которые позволили разместить дополнительные топливные резервуары без ущерба для малозаметности истребителя.

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"Это настоящий прорыв. Израиль осуществил эту модификацию при нашем участии", - сказал один из американских чиновников в комментарии MEE.

По словам специалистов, единственной альтернативой для Израиля в случае отказа от дозаправки в воздухе было использование подвесных топливных баков. Именно о них говорят американские источники.

Отметим также, что еще в 2021 году израильские СМИ сообщали, что Воздушные силы Израиля работают над подвесным топливным баком для истребителей F-35I Adir. Как тогда отмечалось, модификацию могут получить в течение двух лет.

На первый взгляд, добавить подвесной бак с дополнительным топливом - просто, однако, на самом деле это чрезвычайно сложная задача. Американский эксперт в аэрокосмической отрасли Ричард Абулафья говорит:

"Надо было так добавить баки, чтобы сохранить незаметность, соответственно настроить всю внутреннюю инфраструктуру и разработать новые крепления. С нашей помощью, у Израиля это получилось".

Дело в том, что вся конструкция F-35 спроектирована так, чтобы избегать обнаружения. Любые изменения могут нарушить эти характеристики и сделать самолет заметным для радаров.

Израильские удары по Ирану

Напомним, 13 июня 2025 года Израиль начал операцию против ядерной программы и инфраструктуры Исламской Республики.

Взрывы были зафиксированы, в частности, в Тегеране (столице страны). Как сообщалось, в результате атак был убит командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.

В свою очередь, Иран нанес удар по Израилю, в результате чего там есть погибшие и много раненых.

Президент США Дональд Трамп призвал людей срочно покинуть Тегеран. Он отметил, что Ирану стоило согласиться на предложенную Вашингтоном сделку и что он не может обладать ядерным оружием.

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