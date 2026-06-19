Находка ветерана войны во Вьетнаме переписала историю появления жизни на суше

На протяжении десятилетий ученые предполагали, что четвероногие справились с переходом из воды на сушу благодаря метаморфозу.

Ветеран войны во Вьетнаме и мастер-садовод Ричард Рок из США является заядлым коллекционером окаменелостей. Однажды другой энтузиаст-палеонтолог Эндрю Янг заметил в его коллекции уникальное ископаемое, которое позже заставило палеонтологов пересмотреть представление о том, как позвоночные животные перебирались из воды на сушу, пишет Smithsonian Magazine.

Отмечается, что в 2023 году Янг обнаружил в коллекции Рока образец с ламинированной этикеткой с надписью "детеныш миноги". Однако это была не минога.

Ученые из Филдовского музея естественной истории Арьян Манн и Джейсон Пардо в своем исследовании описали этот экземпляр как представителя рода четвероногих, из которого произошли все современные амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. В совокупности с похожим окаменелым остатком, уже хранящимся в архивах музея, и результатами анализа десятков окаменелых родственников этот новорождённый тетрапод опровергает широко распространённое представление о том, что метаморфоз сыграл ключевую роль в выходе первых наземных позвоночных Земли из воды.

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В издании напомнили, что тетраподы являются древними существами, которые отдаленно напоминали ящериц. Они положили начало первому переходу позвоночных из воды на сушу.

На протяжении десятилетий ученые предполагали, что четвероногие справились с этим переходом благодаря метаморфозу – сначала они были водными головастиками, похожими на современных лягушек, а затем полностью перестроили строение своего тела, чтобы стать частично наземными взрослыми особями. Однако часть исследователей давно считает, что эта аналогия всегда была ошибочной.

Как животные на самом деле могли выйти из воды на сушу

Еще до обнаружения окаменелости в коллекции Рока ученые несколько лет анализировали другой экземпляр из коллекций Филдовского музея. Манн заметил, что на загадочной окаменелости имелась крошечная зачаточная конечность.

Исследователи выяснили, что та окаменелость принадлежит эмболомере - крокодилоподобный хищник, доминировавший в экосистемах 280–350 миллионов лет назад. Окаменелость Рока, по-видимому, принадлежала тому же виду.

"Его экземпляр лучше показывает внешнюю часть тела в более молодом состоянии. Так что это значительно дополнило картину", - поделился Манн.

Ученые отметили, что эти два детеныша не демонстрировали признаков нахождения в стадии развития, подобной стадии головастика. У одного экземпляра есть миниатюрные лапы, но нет наружных жабр. Манн объяснил, что эти две окаменелости по сути являются "миниатюрными версиями" взрослых особей.

Согласно новому исследованию, животные следовали прямому развитию, а не метаморфозу. Это говорит о том, что переход из воды на сушу изначально проходил по иному пути, чем считали ученые.

Можно подумать, что эмболомеры представляют собой ветвь, которая просто случайно эволюционировала в сторону прямого развития. Однако ученые заявили, что исследовали тысячи окаменелостей молодых особей других ранних родственников четвероногих и ни в одной из них не обнаружили признаков метаморфоза.

"Дело не в одном виде. Мы можем рассмотреть каждую стволовую группу четвероногих, каждое животное, участвующее в этом переходе от плавников к конечностям – у каждого животного, которое мы находим в мазонкрикской коллекции и которое подпадает под эту категорию, отсутствует всё, что могло бы указывать на метаморфоз", - поделился Пардо.

Окаменелость динозавра из Китая показала, какими были предки птиц

Ранее в Китае нашли новую окаменелость возрастом 120 миллионов лет. Она изменила знания о такой группе хищных динозавров, как микрорапторы.

Находка расширяет географические данные о мелком динозавре - планирующем родственнике серповиднокогтистого велоцираптора. Это самый поздний найденный экземпляр микрораптора.

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