Мальчик нашел окаменелость огромной морской рептилии возрастом 85 миллионов лет

Находка была сделана в карьере, где коммерческие бригады регулярно срезают слои породы, обнажая реликвии, скрытые миллионы лет.

Мальчик из Канзаса в США, занимавшийся поиском окаменелостей во время полевой поездки геологического клуба, наткнулся на нечто гораздо большее, чем ожидал: останки 4,5-метровой морской рептилии, обитавшей в древнем море 85 миллионов лет назад. Об этом пишет Fox News.

Корбину Булларду было всего 11 лет, когда он заметил несколько крупных позвонков, торчащих из породы в карьере недалеко от своего родного города Клируотер, штат Канзас, во время поездки с геологическим клубом 4-H округа Седжвик.

"Я не знал, что это, но я знал, что это что-то большое", - рассказал он телеканалу.

Видео дня

В ходе трех дополнительных экспедиций Буллард и другие члены клуба бережно раскопали почти целую окаменелость тилозавра, массивной морской рептилии, которая господствовала в морях мелового периода.

Окаменелость имела длину более 4,5 метров и включала в себя все, от огромного черепа животного до большей части его скелета.

Отмечается, что древний хищник жил примерно 82-87 миллионов лет назад, согласно исследователям, которые датировали находку формацией Смоки-Хилл-Чок, богатым окаменелостями слоем породы, простирающимся по территории Канзаса.

Находка была сделана в карьере, где коммерческие бригады регулярно срезают слои породы, обнажая реликвии, скрытые миллионы лет. До находки Булларда члены клуба в основном находили зубы акул и окаменелости рыб.

Сейчас 12-летний Буллард, готовящийся к поступлению в седьмой класс, планирует выставить череп окаменелости на ярмарке округа Седжвик в июле. Он сказал:

"Я надеюсь, что [судьи] скажут, что он выглядит действительно хорошо и что мы вложили в него много усилий".

Новости археологии

В Луцке недавно обнаружили остатки фундамента одной из башен Окольного замка - башни Свинюского, засыпанной около 300 лет назад. Сейчас на этом месте проводятся археологические работы.

За более чем три недели исследователям удалось обнаружить местонахождение самой башни и подземный этаж, который совпадает с подземным этажом существующей башни князей Чорторийских, расположенной по соседству.

Вас также могут заинтересовать новости: