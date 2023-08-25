Домашние питомцы по-разному реагируют на обращение к ним мужчин и женщин.

Недавнее исследование венгерских ученых показало, что собаки по-разному реагируют на речь мужчин и женщин. Об этом пишет научно-техническое издание phys.org.

Проведя фМРТ-исследование на дрессированных собаках, венгерские исследователи из департамента этологии Будапештского университета обнаружили захватывающее сходство между мозгом младенца и собаки при обработке человеческого языка.

Ученые отмечают, что общаясь с младенцами и домашними животными, в частности собаками, люди прибегают к специфическому стилю речи с преувеличенными ударениями, чтобы захватить и удержать внимание "собеседника". Ученым известно, что такая направленная речь очень важна для здорового когнитивного развития детей, а детский мозг от природы "настроен" на этот стиль речи взрослых.

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Ученые решили проверить, как тот же стиль речи воспринимается собаками. Поэтому они взяли группу обычных домашних собак и измерили их реакцию на лай других собак, на лепет младенцев и на язык взрослых. По словам руководителя научной группы Анны Гергели, понимание того, как собаки реагируют на специфическое обращение к ним людей может быть полезным для дрессировки.

Исследование показало, что собачий мозг активнее реагирует именно на специфический стиль речи, которым взрослые обращаются к младенцам и животным, чем на обычный разговор взрослых людей. Это мало кого должно было бы удивить. Однако сюрпризом стало то, что реакция собак была более выраженной, когда говорила женщина, а не мужчина. Ученые связывают это с характерной высотой женского голоса и его вариациями.

"Интересно, что у собак, в отличие от младенцев, эту чувствительность нельзя объяснить ни давней реакцией на специфические сигналы, ни внутриутробным влиянием женского голоса", – отметила Гергели.

Исследовательница подчеркнула, что такая модель тона голоса, которым женщина может обращаться к собаке, не характерна для общения собак между собой. Таким образом, повышенная реакция собак на женский голос, вероятно, является результатом дальнейшей эволюции собак уже после приручения человеком.

"Повышенная чувствительность собачьего мозга к речи, направленной на собаку, именно женщин, может быть связана с тем, что женщины чаще говорят с собаками с преувеличенной просодией, чем мужчины", – объясняет Анна Габор, одна из авторов исследования.

Связь между людьми и животными

Как ранее писал УНИАН, ученые выявили прямую закономерность между количеством психических расстройств у людей и разнообразием птиц в этом районе. Это исследование показало, что для психического здоровья человека важны не только зеленые насаждения в городах, но и видовое разнообразие животного мира.

Также мы рассказывали, что ученые обнаружили неожиданную связь между популяциями диких медведей и количеством сообщений о "снежном человеке".

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