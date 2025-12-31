Коты мяукают вдвое чаще на мужчин, чем на женщин: ученые объяснили, в чем причина

Исследователи могут только догадываться, почему так происходит.

Коты чаще мяукают на владельцев-мужчин, чем на владельцев-женщин, ведь, вероятно, мужчины, как правило, более отстранены, когда речь идет о внимании к своим домашним любимцам. Об этом говорится в новом исследовании, которое провела команда из Университета Анкары в Турции, передает Science alert.

Такое исследование базируется на видеозаписях, которые сделал 31 владелец котов. Каждый участник записывал реакции своих котиков, когда они возвращались домой, следуя инструкциям вести себя как можно более естественно.

Как отметили в The New York Times, мужчины-владельцы получали в среднем 4,3 голосовых реакции (мяуканье, мурлыканье или щебетание) в течение первых 100 секунд после входа в дверь, по сравнению со средним показателем 1,8 голосовых реакций для женщин-владелиц. Такая разница является существенной, ведь на нее не влияли возраст, пол или порода кота.

"Наши результаты показали, что коты чаще выражали голосовые реакции на мужчин, которые ухаживали за ними, тогда как ни один другой демографический фактор не имел заметного влияния на частоту или продолжительность приветствий", - подчеркивают исследователи в своей опубликованной статье.

В целом ученые рассмотрели 22 различных типа поведения, среди которых зевота и поведение, связанное с едой. Однако именно голос был единственным видом поведения, который менялся в зависимости от пола владельцев.

"Две группы поведения обычно происходили вместе: социальное поведение (включая поднятие хвоста и трение о владельцев) и поведение замещения (коты трясут телом и чешутся). Исследователи утверждают, что это свидетельствует о том, что коты могут посылать несколько сигналов, здороваясь с кем-то", - объясняют в Science alert.

Несмотря на то, что ученые не углублялись в причины такого поведения, у них есть несколько гипотез: женщины, как правило, уделяли котам больше внимания, лучше распознавали их эмоции и чаще имитировали кошачью вокализацию.

"Поэтому возможно, что мужчины, которые ухаживают за котами, требуют более выразительных голосовых проявлений, чтобы заметить и отреагировать на потребности своих котов, что, в свою очередь, усиливает склонность котов использовать более направленное и частое голосовое поведение, чтобы привлечь их внимание", - добавляют ученые.

Другие интересные факты о котах

Ранее ученые ответили, действительно ли полнолуние влияет на кошек. По их словам, пока нет убедительных доказательств, которые связывают поведение животных с циклами луны.

Также ветеринары объяснили, почему коты любят залезать в странные места. Они отметили, что если кто-то нарушает привычный распорядок кота, к примеру, гости, то он может спрятаться в маленькие темные места.

