Возможно, это связано с тем, что мужчины обычно ведут себя более отстраненно, когда дело доходит до внимания к своим питомцам.

Кошки больше предпочитают проводить время рядом с женщинами, а не с мужчинами, это утверждает исследование, проведенное командой из Анкарского университета в Турции. Как пишет YourTango, выводы ученых основаны на видеозаписях, сделанных 31 владельцем кошек. Каждый участник записывал реакции своей кошки, когда она возвращалась домой, с четкими инструкциями вести себя как можно более естественно.

Кошки демонстрировали различное поведение при взаимодействии с владельцами-мужчинами и владельцами-женщинами.

Согласно исследованию, кошки у владельцев-мужчин в среднем издавали 4,3 вокализации (мяуканье, мурлыканье или чириканье) в течение первых 100 секунд после входа в комнату, по сравнению со средним показателем в 1,8 у владельцев-женщин.

Видео дня

При этом исследователи изучали не только то, насколько вокализованы кошки со своими владельцами, но и зевание (часто признак стресса у кошек) и поведение, связанное с едой (включая приближение к миске с едой). Как оказалось, вокализация была единственным изменением в отношении их владельцев. Возможно, это связано с тем, что мужчины обычно ведут себя более отстраненно, когда дело доходит до внимания к своим питомцам.

Женщины, как правило, лучше оценивают эмоции своих кошек

Другие исследования показали, что женщины уделяют своим кошкам больше внимания, понимают их эмоции и чаще имитируют их вокализации. В то время как о мужчинах сказать то же самое нельзя. Учитывая, что они, как правило, проявляют привязанность реже, чем женщины, неудивительно, что динамика отношений отличается.

"Таким образом, возможно, что мужчинам-хозяевам требуется больше явных вокальных сигналов, чтобы заметить и отреагировать на потребности своих кошек, что, в свою очередь, усиливает склонность кошек использовать более направленное и частое голосовое поведение для привлечения их внимания", – говорят исследователи.

Интересно, что кошек больше у мужчин, чем у женщин

Согласно исследованию Mars Global Pet Parent Study, в котором приняли участие более 20 000 владельцев домашних животных (собак и кошек) из 20 стран, владение кошками распространено в мире чаще, чем владение собаками, при этом среди владельцев кошек больше мужчин (52% мужчин против 48% женщин).

Ранее ветеринары объяснили, почему некоторые коты не любят, когда их держат на руках.

Вас также могут заинтересовать новости: