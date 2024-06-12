Один из самых распространенных организмов на планете может стать ключом к спасению климата.

Ученые пытаются найти способ остановить глобальное потепление. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показало, что в этой борьбе может помочь распространенный тип водорослей.

Команда биологов из Китая, Великобритании и Португалии, изучавшая водоросли подкласса Pelagophyceae, заметила у них способность вырабатывать вещество под названием диметилсульфониопропионат (ДМСП). Его активно выделяют морские микроорганизмы для защиты от резких скачков солености воды, ее температуры и давления. Теперь же выяснилось, что водоросли также способны его производить.

ДМСП является источником газа диметилсульфид (ДМС) — именно он слздает характерный "запах моря". При попадании этого газа в атмосферу продукты его окисления способствуют формированию облаков, а те, в свою очередь, отражают часть солнечных лучей обратно в космос, тем самым защищая планету от дополнительного нагрева.

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По словам авторов исследования, их работа меняет представление об объемах производимого природой ДМСП и о роли водорослей в этом процессе, что в свою очередь позволит использовать их для предотвращения глобальных климатических кризисов.

Проблемы изменения климата

Как писал УНИАН, изменение климата может уничтожить древнейшие следы человека, которым 3,6 миллиона лет. Дожди на востоке центральной Африки размывают поверхность, которая хранила уникальную достопримечательность несколько миллионов лет.

Также мы рассказывали, что жара и засуха уничтожают маленьких "спасателей" Земли. Крошечным почвенные существа помогают удерживать углерод, способствующий потеплению планеты.

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