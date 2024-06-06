Основной причиной глобального потепления являются выбросы парниковых газов.

Установлено, что планета нагревается катастрофическими темпами, и чтобы избежать страшных необратимых процессов, выбросы в атмосферу должны снизиться до нуля.

Как сообщает France 24, соответствующее предупреждение содержится в исследованиях, в которых участвовали более 50 ведущих ученых. Эти материалы опубликованы 5 июня.

Согласно выводам специалистов, анализ сделан на основе показателей последнего десятилетия. В частности, в нем отмечается, что с 2014 по 2023 год температура поднялась на 0,26 градуса по Цельсию. В тот же период средняя глобальная приземная температура достигла 1,19 °С, что выше доиндустриального ориентира 1850-1900 годов.

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"Обусловленное деятельностью человека потепление растет с беспрецедентной скоростью...", - говорится в исследовании.

Напоминается, что в ноябре 2024 года запланировано проведение в Баку (Азербайджан) климатического саммита ООН COP29, а исследование - часть серии периодических оценок климата. Они должны заполнить пропуск между отчетами Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, которые с 1988 года публикуются в среднем каждые шесть лет.

"В Парижском соглашении 2015 года, которое стало результатом предыдущего саммита КС, страны согласились ограничить глобальное потепление на уровне "значительно ниже" 2°С выше доиндустриального уровня, одновременно стремясь к более безопасному пределу в 1,5°С. В докладе, опубликованном в среду, говорится, что к концу 2023 года человеческая деятельность подняла температуру на 1,31°C выше доиндустриального уровня", - пишет France 24.

То есть Земля потеплела в целом на 1,43 °C с учетом других природных факторов, включая погодное явление Эль-Ниньо.

Как отмечается, еще одним фактором, способствующим потеплению, является уменьшение количества некоторых загрязняющих частиц в атмосфере, которые отражают часть солнечной энергии обратно в космос.

"Основная причина - очистка воздуха от загрязнения, сначала в Европе и США (кислотные дожди), а в последнее время в Азии, особенно в Китае", - сообщил агентству AFP Глен Питерс из норвежского Центра международных исследований климата CICERO.

Ужесточение правил глобального судоходства и сокращение использования угольной энергетики также способствовали снижению выбросов диоксида серы, что также имело охлаждающий эффект.

"Но, безусловно, основной движущей силой глобального потепления являются "выбросы парниковых газов, находящихся на рекордно высоком уровне", - говорится в исследовании.

Среднегодовые выбросы за период 2013-2022 годов составили 53 миллиарда тонн углекислого газа и эквивалент других газов - в основном в результате использования ископаемого топлива, такого как нефть и газ, говорится в отчете. В 2022 году выбросы составили 55 миллиардов тонн.

"Это означает, что мировой углеродный бюджет - расчетное количество парниковых газов, которое может быть выброшено до того, как температура планеты превысит порог в 1,5°C, - быстро сокращается... В 2020 году МГЭИК рассчитала оставшийся углеродный баланс в пределах 500 миллиардов тонн CO2. К началу 2024 года бюджет сократился примерно до 200 миллиардов тонн", - предупреждают ученые.

Ведущий автор отчета Пирс Форстер заявил, что по крайней мере в одном выводе есть "немного оптимизма". Темпы роста выбросов в последнее десятилетие, по-видимому, замедлились с 2000 года, что, по его словам, сигнализирует о том, что "мы не обязательно получим значительное ускорение изменения климата".

Однако соавтор Пьер Фридлингстайн заявил на брифинге, что этого замедления недостаточно, чтобы избежать изменения климата.

"Нам не нужно, чтобы выбросы были стабильными. Нам нужно чтобы выбросы снизились до нуля. Пока выбросы остаются на том же уровне, потепление будет продолжаться на том же уровне", - сказал он.

Ученый добавил, что без существенного изменения выбросов порог 1,5°C будет преодолен и станет "долгосрочным средним значением" в течение следующего десятилетия.

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине из-за высокого уровня воды в Днепре разрушается защитная дамба на Кременчугском водохранилище. По словам председателя Градижской общины Мирослава Носы, из-за этого одно из сел может остаться без сообщения с сушей. В частности, на дамбе Кременчугского водохранилища образовались аварийные участки и разрушениям подвергается и береговая линия.

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