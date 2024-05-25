Жара и засуха наносят урон крошечным почвенным существам, которые помогают удерживать углерод, способствующий потеплению планеты, говорится в новом анализе.

Беспозвоночные, обитающие в грязи в каком-то смысле настоящий хребет углеродного цикла Земли. Тысячи видов клещей и пружинохвостов, обитающих в почве по всему миру, оказывают важнейшую услугу, переваривая органические вещества, перенося углерод, согревающий планету, в землю и высвобождая питательные вещества, которые помогают расти новым растениям.

Издание The New York Times пишет, что новый анализ, объединивший данные 38 различных исследований этих организмов, показывает, что засуха в некоторых частях света, часто усиливаемая изменением климата, уничтожает их с угрожающей скоростью.

Некоторые из этих организмов живут глубоко в почве, другие проводят большую часть своей жизни, передвигаясь по поверхности. Ученые не до конца понимают, как именно они расщепляют разлагающиеся органические вещества, но новое молекулярное исследование показывает, что у спрингтейлов есть специальные гены для этой работы.

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Несмотря на свою важность, клещи и пружинохвосты не были широко изучены, но ученые знают, что некоторые из этих мягкотелых существ очень чувствительны к влажности окружающей среды. Когда почва высыхает в засушливые периоды, они тоже могут высохнуть, сморщиться и умереть. Согласно результатам анализа, опубликованным в журнале Global Change Biology, их популяции сокращаются в среднем на 39% за время отсутствия дождей.

И чем сильнее засуха, тем сильнее сокращается их численность, говорит Филипп Мартин, научный сотрудник Баскского центра по изменению климата в Лейоа. Предыдущие исследования показали, что численность популяций веснянок в значительной степени зависит от жары. Согласно анализу, проведенному в 2023 году, повышение температуры на каждый градус Цельсия приводит к снижению численности популяций спрингтейлов почти на 10%.

Согласно исследованиям засухи также изменяют и сокращают популяции грибков, живущих в почве, а ведь именно ими в основном питаются спрингтейлы. Тем не менее, есть несколько факторов, играющих в пользу почвенных обитателей.

Как правило, клещи лучше переносят жару, чем пружинохвосты, а исследования показывают, что некоторые виды пружинохвостов лучше других переносят жару и отсутствие влаги. Когда наступают трудные времена, некоторые беспозвоночные уходят глубже в почву или перебираются в более влажные места. Другие же меняют свой рацион и меняют свои предпочтения.

Кроме того, последствия изменения климата не одинаковы во всем мире. По словам Зои Линдо, эксперта по биоразнообразию почв из Университета Западного Онтарио, повышение температуры, скажем, на 4 градуса Цельсия и снижение влажности почвы на 20% по-разному скажется на пустыне в средних широтах, торфянике в высоких широтах или тропическом лесу. Ее исследования показали, что различные сочетания потепления и увлажнения, а также высыхания и охлаждения по-разному влияют на почвенные сообщества.

Известно более 12 000 видов орибатидных клещей и около 9 000 видов пружинохвостов, но ученые считают, что их число составляет лишь 20% от глобального видового богатства.

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