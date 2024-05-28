Дожди на востоке центральной Африки размывают поверхность, которая хранила уникальную достопримечательность несколько миллионов лет.

Следы Лаэтоли - древнейшие известные следы предков человека, которые сохранились на территории современной Танзании. Эта уникальная достопримечательность возрастом в 3,6 млн лет рискует навсегда исчезнуть из-за естественной эрозии поверхности, вызванной усилением дождей в регионе.

Следы Лаэтоли стали одним из объектов культурного наследия человечества, за защиту которого должен взяться Фонд защиты культуры Британского Совета. Непосредственным исполнителем проекта является Университет Сент-Эндрюса (Шотландия).

Защита будет заключаться в том, чтобы задокументировать следы в цифровой форме, а также зафиксировать местные истории, мифы и ритуалы, связанные с местами следов.

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Что известно о следах Лаэтоли

Лаэтоли (Laetoli) - это местность на севере Танзании, примерно посередине между озером Виктория и горой Килиманджаро. В 1978 году здесь были обнаружены отпечатки ног прямоходящих гоминидов, живших около 3,6 млн лет назад.

Около 3,6 млн. лет назад извержение соседнего вулкана засыпало землю тонким слоем пепла. Пепел, превратившись под дождем в твердый туф, сохранил отпечатки ног гоминидов. Благодаря стабильности местного климата эти отпечатки в относительно хорошем состоянии сохранились до сегодняшнего дня.

Отпечатки вызвали бурю в научном мире, поскольку, в отличие от ископаемых останков, дали возможность изучить механизм ходьбы и строение мягких тканей стопы древних гоминидов. Существа, оставившие следы в Лаэтоле, были относительно низкорослыми или коротконогими. В отличие от современного человека, во время ходьбы они опирались не на передние отделы стопы, но в пятки. Точное представление о походке существ из Лаэтоли и ее месте в эволюции ходьбы от обезьяны к человеку остается предметом научных споров до сих пор.

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