Под землей в Швейцарии строится самая большая батарея мира: она заряжается от солнца и ветра

Главная фишка проекта – спасти Европу от перебоев со светом, когда нет солнца или ветра.

Швейцария начала превращать глубокий строительный котлован в Лауфенбурге в нечто гораздо большее, чем просто подземное помещение. Компания FlexBase строит гигантский проект проточной редокс-батареи в кантоне Аргау, планируя в конечном виде получить емкость хранилища более 2,1 ГВт·ч и выходную мощность более 1,2 ГВт. Такое масштабирование компания сравнивает с мощностью атомной электростанции Лейбштадт.

Суть заключается не просто в том, чтобы построить бьющую рекорды батарею. Более масштабный вопрос состоит в том, как Европе не остаться без света, когда солнечные панели и ветряные турбины вырабатывают энергию по расписанию природы, а не по нашему, пишет Econews.

Именно в этом месте данный швейцарский проект становится интересным, особенно когда электромобили, тепловые насосы, дата-центры и счета за электроэнергию становятся частями единой энергетической головоломки.

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Батарея под Лауфенбургом

Проект строится в Технологическом центре Лауфенбурга, рядом со "Звездой Лауфенбурга" – историческим узлом взаимосвязанной энергосистемы Европы. FlexBase заявляет, что строительство центра началось весной 2025 года и объединит в себе аккумуляторное хранилище с дата-центром искусственного интеллекта с водяным охлаждением, офисами и лабораториями.

Подземные масштабы трудно себе представить. В отчетах описывается котлован глубиной примерно 27 метров и длиной более двух футбольных полей, построенный для размещения центральных частей системы проточной редокс-батареи.

На поверхности более широкий кампус занимает площадь более 40 000 квадратных метров, в то время как сама система хранения аккумуляторов, по описанию FlexBase, занимает более 20 000 квадратных метров.

Зачем закапывать столько оборудования? По большей части потому, что проточным батареям нужны большие резервуары, насосы и системы преобразования. Они не компактны, как батарея внутри телефона или ноутбука. Но для энергосети, которой нужно большое, стабильное хранилище, а не карманное удобство, такой размер может стать преимуществом.

Зачем это нужно энергосети

Возобновляемая энергия может быть в изобилии в один час и в дефиците в следующий. Ветреная ночь или солнечный полдень могут создать избыток "зеленого" электричества, в то время как холодный вечер или изнуряющая летняя жара могут привести к быстрому росту спроса.

FlexBase заявляет, что система хранения в Лауфенбурге предназначена для приема неиспользованной возобновляемой электроэнергии и ее выдачи по мере необходимости, помогая стабилизировать напряжение и частоту в сети.

Говоря простым языком, это означает, что она может работать как амортизатор для потоков энергии, которые становится все труднее предсказать.

Согласно пресс-релизу FlexBase от января 2026 года, компания Swissgrid утвердила первый этап расширения подключения к сети на уровне 800 МВт. Компания заявляет, что финальная система хранения, по планам, превысит 2,1 ГВт·ч, чего, по ее оценкам, достаточно для снабжения около 210 000 домохозяйств в течение 24 часов.

Как работают проточные батареи

Проточная редокс-батарея отличается от литий-ионных аккумуляторов, которые знает большинство людей. Вместо того чтобы сохранять энергию преимущественно внутри твердых электродов, она сохраняет ее в жидких электролитах, которые находятся в резервуарах и прокачиваются через электрохимические ячейки.

Во время зарядки электричество превращается в химическую энергию в жидкости. Во время разрядки этот процесс обращается вспять, и электричество поступает обратно. Простая идея, огромное оборудование.

Такая компоновка – причина, по которой проточные батареи могут быть привлекательными для больших стационарных хранилищ. Чтобы увеличить емкость хранилища, строители обычно могут увеличить объем резервуара, тогда как выходная мощность больше зависит от преобразовательного оборудования.

FlexBase заявляет, что в ее системе используется водный электролит с высоким содержанием воды, который компания представляет как негорючий, невзрывоопасный и пригодный для вторичной переработки.

Invinity присоединяется к проекту

Последний официальный рубеж был пройден 21 мая 2026 года, когда FlexBase объявила, что компания Invinity Energy Systems была выбрана в качестве стратегического партнера по проточной батарее. В Invinity заявили, что проект на начальном этапе будет включать ванадиевую проточную батарею мощностью до 1,5 ГВт·ч, при этом FlexBase рассчитывает расширить ее до 2,1 ГВт·ч на последующих этапах.

Марсель Аумер, генеральный директор, председатель правления и основатель FlexBase Group, подчеркнул, что технология Invinity хорошо подходит для проекта из-за "ее безопасности, в частности негорючести, стабильности циклов и гибкости в применении".

Эта цитата важна, поскольку безопасность занимает центральное место в презентации. Литий-ионные системы могут быть мощными и эффективными, но крупные установки вызывают опасения по поводу пожарной безопасности, которые проектировщики не могут игнорировать. Проточные батареи – не магия, но их конструкция с жидким хранением дает им другой профиль риска.

Больше чем батарея

План в Лауфенбурге также связан с искусственным интеллектом. FlexBase описывает площадку как будущий технологический узел, где аккумуляторное хранилище, дата-центр ИИ, исследования и повторное использование тепла должны работать вместе.

Последний элемент может звучать менее эффектно, но он может иметь важное значение на местном уровне. FlexBase заявляет, что отработанное тепло от работы дата-центра, как ожидается, будет поступать в сеть централизованного теплоснабжения Лауфенбурга и близлежащих районов. По оценкам компании, это поможет сэкономить около 75 000 тонн CO2 за 30 лет в Лауфенбурге.

Инвестиции также велики. Издание Swissinfo сообщило, что этот проект с частным финансированием оценивается в сумму от 45,5 миллиарда до 227,5 миллиарда гривень и может создать около 300 рабочих мест.

Что будет дальше

Изначально FlexBase заявляла, что полный ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2028 года, тогда как Swissinfo позже сообщило, что компания планирует запустить гигантскую батарею в эксплуатацию в 2029 году. За этим разрывом стоит понаблюдать, поскольку крупные инфраструктурные проекты часто продвигаются поэтапно, а не все сразу.

На данный момент главный вывод очевиден. Энергетический переход Европы теперь заключается не только в строительстве большего количества ветряных турбин и солнечных ферм.

Речь также идет о создании инфраструктуры хранения и электросетей, которая делает чистую энергию полезной тогда, когда она действительно нужна людям. И в Лауфенбурге это будущее обретает форму внутри котлована глубиной 27 метров.

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