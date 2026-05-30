В нашей галактике обнаружили уникальную суперземлю: у нее есть атмосфера и вечная ночь

Чтобы обнаружить эту планету, ученые воспользовались методом радиальных скоростей.

В нашем космическом окружении обнаружена совершенно новая суперземля (класс планет, масса которых превышает массу Земли, но меньше массы Нептуна). О ее существовании свидетельствует небольшое изменение движения соседней звезды, пишет Spider's Web.

Отмечается, что новооткрытая планета получила название Ross 318 b. Чтобы обнаружить ее, ученые воспользовались методом радиальных скоростей.

В издании напомнили, что планета, вращающаяся вокруг звезды, слегка воздействует на нее гравитационно. Поэтому звезда не стоит идеально неподвижно, а слегка колеблется под воздействием своего спутника.

Эти колебания можно обнаружить в спектре света звезды. Когда звезда движется к нам или от нас, эти линии немного смещаются.

В случае с Ross 318 b исследователи проанализировали архивные данные спектрографов CARMENES и HIRES, охватывающие в общей сложности около 15 лет наблюдений. В издании отметили, что звезда Ross 318 является активным красным карликом. Такие звезды часто имеют пятна, вспышки и магнитные изменения, которые могут имитировать сигнал планеты.

В издании добавили, что красные карлики холоднее, меньше и слабее Солнца, но в Млечном Пути встречаются довольно часто. Эффективная температура Ross 318 составляет около 3450 К, что значительно ниже, чем у Солнца, а период вращения составляет около 51,5 суток.

Особенности Ross 318 b

По словам ученых, Ross 318 b совершает полный оборот вокруг ближайшей звезды за 39,63 дня. Ее минимальная масса составляет 6,21 массы Земли, поэтому ее относят к суперземлям.

Рассчитанный радиус Ross 318 b составляет около 1,74 радиуса Земли. Планета вращается на расстоянии около 0,16 астрономической единицы (около 24 000 000 км) от своей звезды.

Равновесную температуру планеты оценили примерно в 237 К, то есть около -36 °C. Это теоретическое значение, полученное на основе баланса излучения, без учета парникового эффекта, облаков, состава атмосферы или распределения тепла. Для сравнения: у Земли равновесная температура составляет около -18 °C.

В издании отметили, что главная особенность Ross 318 b заключается во вращении планеты. Она вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она обращается вокруг звезды. Похожий эффект встречается на Луне, которую всегда видно с Земли с одной и той же стороны.

Ученые хотят выяснить больше подробностей о Ross 318 b. Пока неизвестно, является ли она каменной, и сохранила ли она атмосферу, несмотря на магнитную активность красного карлика.

