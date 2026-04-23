На дне озера в Китае нашли затопленный 600-летний город: чем он удивил ученых

Когда дайверыдобрались до него, они обнаружили место, поразительно нетронутое, словно застывшее во времени.

Под водами озера Цяньдао в Китае дайверы нашли город, которому 600 лет. Он известный как Ши Чэн (город Льва) и сравнивается с Атлантидой из-за того, что хорошо сохранился.

Ши Чэн восходит к династии Восточная Хань и расширялся во времена династий Мин и Цин. В период своего расцвета это был региональный центр с полноценной городской структурой, пишет Daily Galaxy.

Город, затопленный ради современного проекта

Ши Чэн не исчез естественным образом. Его затопили в 1959 году, когда строили гидроэлектростанцию, создавшую озеро Цяньдао.

Сейчас город находится на глубине около 40 м под поверхностью. До затопления в нем кипела активная городская жизнь с организованными улицами, храмами и общественными зданиями. После завершения строительства плотины поднимающаяся вода постепенно покрывала эти сооружения, не разрушая их сразу.

Этот затопленный город удивительно цел

Главной особенностью Ши Чэна считается его сохранность. Подводная среда защитила постройки от воздействия ветра, дождя и солнечного света, которые обычно разрушают древние сооружения. Дайверы отмечают, что до сих пор могут разглядеть детализированные элементы архитектуры. Руководитель местного туристического ведомствасказал Цю Фэн отметил, что групппе дайверов крупно повезло:

"Как только мы нырнули в озеро, то нашли внешнюю стену города и даже подняли кирпич в подтверждение".

Они также обнаружили, что на стенах и фасадах сохранились изображения драконов и фениксов. Большие ворота, каменные арки и лестницы до сих пор на месте, а в некоторых местах можно проследить целые улицы, что позволяет понять, как был устроен город.

Здания не подверглись такому же уровню разрушения, как руины под открытым небом. Вода послужила защитным слоем, хотя и затруднила доступ. По этой причине долгое время Ши Чэн оставался забытым. Лишь в начале 2000-х годов исследователи вновь обратили на него внимание. Тогда стало ясно, что под водой скрывается один из наиболее хорошо сохранившихся затопленных городов в мире.

Сегодня "подводная Атлантида" привлекает дайверов, ученых и документалистов со всего мира. Несмотря на труднодоступность, Ши Чэн остаётся уникальным историческим объектом, который продолжает удивлять исследователей своей сохранностью.

