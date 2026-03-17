Исследователи наконец назвали истинную причину упадка цивилизации майя

Долгое время считалось, что именно жестокая засуха стала главным фактором, заставившим народ майя покинуть свои величественные поселения. Однако последние исследования отложений на археологическом объекте в Гватемале ставят под сомнение идею, что дефицит воды был единственной и первопричиной упадка этой цивилизации, пишет SciTechdaily.

Как отмечает издание, между 750 и 900 годами н.э. население майя пережило резкий демографический и политический спад. Хотя во многих регионах это снижение совпадало с периодами сильной засухи, новые данные, основанные на осадочных записях, охватывающих 3300 лет, свидетельствуют – объяснение гораздо сложнее.

Бенджамин Гвиннет, профессор географии Монреальского университета, руководивший исследованиями, сообщил, что в климатических данных из района лагуны Ицзан ученые не нашли убедительных следов сильной засухи – а именно это место является важным, поскольку оно расположено рядом с древними поселениями майя и хранит природный "архив" изменений климата. В то же время местное население исчезло примерно в тот же период, когда пришли в упадок города в более засушливых регионах. Чтобы понять, что на самом деле происходило, исследователи проанализировали три различных типа химических маркеров в донных отложениях лагуны.

По словам ученых, в классический период – примерно 1600–1000 лет назад – следов поджогов леса для расчистки полей стало значительно меньше. Это означает, что люди отказывались от простого подсечно-огневого земледелия и переходили к более интенсивным способам обработки земли, чтобы прокормить большие города. В то же время анализ изотопов водорода в отложениях показал, что климат вблизи Ицана оставался относительно стабильным. Вероятно, этому способствовало удачное географическое положение региона, смягчавшее влияние засух.

"Ицан расположен вблизи Кордильер, где карибские течения генерируют регулярные орографические дожди", – объясняет профессор Гвиннет.

Исследователь подчеркнул, что если в этом районе действительно не было сильной засухи, то именно она не могла быть главной причиной упадка. То есть проблему следует искать не только в климате. По его мнению, решающую роль могли сыграть сложные политические, экономические и торговые связи между городами. Если одна часть этой системы разрушалась, то это влекло за собой и другие.

"Когда центральные районы пострадали от засухи, это вызвало цепь кризисов: войны за ресурсы, крах королевских династий, массовые миграции и нарушение торговых путей", – объясняет он.

В итоге исследователи пришли к выводу, что цивилизация пропала не из-за проблем с окружающей средой. Причиной стал более широкий кризис, охвативший весь мир майя. То есть город пострадал из-за общей нестабильности в регионе, даже несмотря на относительно благоприятные местные условия.

"Обвал не был механическим следствием однородной климатической катастрофы. Это было сложное явление, в котором климат, социальная организация и политическая динамика были тесно переплетены", – отметил Гвиннет.

