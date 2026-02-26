Почему планета не высыхает сразу: ученые нашли простое объяснение

Пока один континент страдает от жары, на другом могут идти дожди.

Долгое время ученые предупреждали, что из-за глобального потепления несколько континентов могут одновременно накрыть сильные засухи. Но исследователи из Индийского технологического института Гандинагар выяснили: температурные изменения в океане сдерживают такой сценарий и не дают засухам охватить весь мир сразу. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment, сообщает ScienceDaily.

Согласно исследованию, ситуация с засухами не так критична, как нас пугали. Данные с 1901 по 2020 годы свидетельствуют, что одновременные засухи охватывают максимум 6,5% планеты, хотя ранее ученые предполагали, что этот показатель может быть в три раза больше.

"Мы рассматривали начало засух как события в глобальной сети. Если два удаленных региона входили в состояние засухи в течение короткого промежутка времени, они считались синхронизированными", - объяснил руководитель исследования доктор Удит Бхатия.

Ученые также проанализировали исторические данные об урожайности пшеницы, риса, кукурузы и сои, чтобы оценить последствия даже умеренной засухи для агросектора.

"Во многих основных сельскохозяйственных регионах, когда случается умеренная засуха, вероятность потери урожая резко возрастает - часто более 25%, а в некоторых районах - более 40-50% для таких культур, как кукуруза и соя", - отметил ученый по искусственному интеллекту в IITGN Хемант Пуния.

В материале сообщается, что главной причиной этих изменений является Эль-Ниньо. Это природное явление, когда температура воды в Тихом океане колеблется: то нагревается, то охлаждается. Главное, что эти изменения влияют на разные регионы по-разному. Пока в одной части мира царит сильная засуха, в другой обычно идут обильные дожди. Именно такой природный баланс не дает засухе охватить все континенты одновременно.

"Наше исследование подчеркивает, что мы не беспомощны перед лицом глобального потепления", - добавил Бхатия.

