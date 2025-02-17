Предка белой акулы возрастом 9 млн лет нашли в пустыне: биолог объяснил, как это возможно

Бассейн Писко в Перу является одним из главных палеонтологических мест в мире.

Многие люди считают, что морские окаменелости находят исключительно в осадочных прибрежных или подводных отложениях. Тем не менее бывают и случаи, когда их удается обнаружить даже в засушливых ландшафтах пустынь. Это подтверждает и недавняя находка - отлично сохранившаяся окаменелость 9-миллионной давности Cosmopolitodus hastalis, предка белой акулы, в бассейне Писко в Перу.

Об этом рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes.

Он объяснил, что многие из современных пустынь когда-то были процветающей морской средой. Они сыграли большую роль в изменении понимания доисторических экосистем и тектоники плит.

Видео дня

По словам биолога, бассейн Писко в Перу является одним из главных палеонтологических мест в мире. Осадочные слои бассейна хранят необыкновенную летопись морской жизни, насчитывающую миллионы лет.

Именно в них и была найдена окаменелость Cosmopolitodus hastalis. Трэверс отметил, что этот вид обитал в океанах в эпоху от позднего олигоцена до раннего плейстоцена.

Биолог подчеркнул, что это открытие имеет огромное значение. Оно позволяет непосредственно взглянуть на морское биоразнообразие, которое когда-то процветало в регионе.

Трэверс подчеркнул, что за миллионы лет тектонические сдвиги сформировали бассейн Писко, подняв морское дно и образовав сушу. Тем не менее окаменевшие отложения, которые ранее отложились в морской среде, остались практически нетронутыми.

Биолог добавил, что сейчас ученые стали чаще искать реликты древних морских экосистем в засушливых регионах. Среди них Сахара, Атакама и пустыня Гоби.

Трэверс объяснил, что эти пустыни являются прекрасными хранилищами морских окаменелостей благодаря исключительным условиям сохранности. У них нет влаги, а низкая биологическая активность в этих регионах сводят к минимуму деградацию и эрозию ископаемых осадочных слоев.

Другие открытия ученых

Ранее ученые обнаружили окаменелости предка гуся, который жил в Антарктиде 69 миллионов лет назад. Исследователи некоторое время сомневались в том, что Vegavis является родственником гусей и уток.

Кроме того, ученые обнаружили на дне Тихого океана странный сигнал 10-миллионной давности. Благодаря такому открытию археологические находки, такие как кости или остатки дерева, могут быть достаточно точно датированы.

Вас также могут заинтересовать новости: