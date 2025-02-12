Благодаря такому открытию археологические находки, такие как кости или остатки дерева, могут быть достаточно точно датированы.

Исследователи обнаружили неожиданный всплеск уровня бериллия-10 (¹⁰Be) в образцах морского дна Тихого океана. По словам ученых, такая находка может предоставить новый инструмент для измерения прошлого Земли, пишет Interesting Engineering.

В исследовании говорится, что это открытие может быть, как глобальный временной маркер, улучшая то, как ученые синхронизируют геологические записи, которые охватывают миллионы лет. То есть, к примеру, археологические находки, такие как кости или остатки дерева, могут быть достаточно точно датированы благодаря такому открытию.

"Однако радиоуглеродный метод ограничен датировкой образцов возрастом не более 50 000 лет. Для датировки более старых образцов мы должны использовать другие изотопы, такие как космогенный бериллий-10 (10Be)", - объяснил физик из Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) Доминик Колль.

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Известно, что бериллий-10 является редким радиоактивным изотопом, который образуется при столкновении высокоэнергетических космических лучей с кислородом и азотом в верхних слоях атмосферы Земли. Позже он выпадает на Землю в виде осадков и со временем накапливается в отложениях океана.

"Имея период полураспада 1,4 миллиона лет, этот изотоп позволяет ученым проследить события 10-миллионной давности, что делает его бесценным инструментом для реконструкции древней истории Земли", - подчеркнули в издании.

Поэтому Доминик Колль и его команда решили проанализировать железомарганцевые корки, которые были подняты с глубины нескольких километров под Тихим океаном. Такие коры, богатые железом и марганцем, формируются постепенно в течение миллионов лет, сохраняя историю изменений в окружающей среде.

После того, как исследователи оценили собранные данные, то удивились результатам.

"Примерно в возрасте 10 миллионов лет мы нашли почти вдвое больше 10Be, чем ожидали. Мы наткнулись на ранее не обнаруженную аномалию", - отметил Колль.

Что могло вызвать всплеск бериллия?

Команда предоставила два возможных объяснения такой аномалии. В частности около 10-12 млн лет назад океанические течения у Антарктиды претерпели кардинальные изменения.

"Это могло привести к тому, что 10Be неравномерно распределялся по Земле в течение определенного периода времени из-за изменения океанических течений. В результате 10Be мог стать особенно концентрированным в Тихом океане", - добавил физик.

В то же время другая гипотеза указывает на астрофизическое событие, которое могло увеличить интенсивность космических лучей, ускорив производство ¹⁰Be.

"Только новые измерения могут указать, была ли бериллиевая аномалия вызвана изменениями в океанских течениях или имеет астрофизические причины. Именно поэтому мы планируем проанализировать больше образцов в будущем и надеемся, что другие исследовательские группы сделают то же самое", - подчеркнул Колль.

По словам ученых, если аномалия будет обнаружена по всей планете, то астрофизическая гипотеза будет ближе к правде. Однако если она локализована, то наиболее вероятной причиной будут изменения в океанической циркуляции.

В свою очередь исследователи считают, что несмотря на свое происхождение, эта аномалия может стать революционной в геологическом датировании.

"Для периодов, охватывающих миллионы лет, таких космогенных маркеров времени еще не существует. Однако эта бериллиевая аномалия имеет потенциал служить таким маркером", - подытожил физик.

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