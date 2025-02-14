Исследователи некоторое время сомневались в том, что Vegavis является родственником гусей и уток.

Шестьдесят шесть миллионов лет назад в районе мексиканского полуострова Юкатан упал астероид, который положил конец эпохе наземных динозавров. Тем не менее некоторым птицам и той группе, от которой произошли современные утки и гуси, удалось найти убежище в умеренных широтах Антарктиды. Именно они и стали предками современных птиц, пишет Earth.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature, ученые описали 69-миллионнолетний череп Vegavis iaai, который является дальним родственником современных водоплавающих птиц.

"Немногие птицы могут вызвать столько споров среди палеонтологов, как вегависы. Эта новая окаменелость поможет разрешить многие из этих споров. Главный из них: какое место занимает Vegavis на древе жизни птиц?", - рассказал ведущий автор исследования Кристофер Торрес.

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Отмечается, что сперва ученые определили Vegavis как примитивную современную птицу, родственной водоплавающим птицам. Тем не менее некоторые исследователи усомнились в этой классификации.

В издании подчеркнули, что новое исследование устраняет все сомнения, поскольку включает в себя изучение анатомических областей, которые отсутствовали в более ранних окаменелостях. Строение клюва и области мозга соответствуют признакам, которые встречаются у современных водоплавающих птиц.

Кроме того, ученые поделились, что изученный череп сохранил сильные челюстные мышцы, которые могли использоваться птицей для ныряния и захвата рыбы. Эта особенность напоминает такие виды, как гагары и поганки.

Исследователи добавили, что эта и некоторые другие особенности черепа подтверждают идею о том, что вегавис передвигался по воде с помощью ног в погоне за водной добычей. Этот подход к поимке добычи характерен для современных уток и гусей.

"Эта окаменелость подчеркивает, что Антарктида может многое рассказать нам о самых ранних этапах эволюции современных птиц", - сказал соавтор исследования Патрик О'Коннор.

Соавтор исследования Мэтью Ламанн из Музея естественной истории Карнеги добавил, что Антарктида является последним рубежом для понимания человечеством жизни в эпоху динозавров. По его словам, открытие демонстрирует силу научных исследований.

Другие открытия ученых

Ранее ученые обнаружили на дне Тихого океана странный сигнал 10-миллионной давности. Благодаря такому открытию археологические находки, такие как кости или остатки дерева, могут быть достаточно точно датированы.

Кроме того, ученые сделали уникальное открытие в изучении окаменелостей динозавров. Выяснилось, что мягкие ткани могут сохраняться в течение миллионов лет.

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