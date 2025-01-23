Птерозавры жили с позднего триаса до конца мелового периода.

Палеонтологи изучили окаменелость молодого летающего динозавра, которого около 76 миллионов лет назад укусил древний предок крокодилов. По их словам, это очень редкая находка, пишет Interesting Engineering.

Окаменелость была найдена в Провинциальном парке динозавров в Канаде. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Paleontology, приняли участие ученые из Королевского палеонтологического музея Тиррелла (Канада), Университета Рединга (Великобритания) и Университета Новой Англии (Австралия).

Отмечается, что птерозавры были летающими рептилиями, которые жили с позднего триаса до конца мелового периода. Они были первыми позвоночными, у которых развилась способность к полету.

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В новом исследовании ученые изучили окаменелый позвонок юного аждархидного птерозавра вида Cryodrakon boreas. По словам исследователей, размах крыльев молодой особи составлял около 2 метров, а взрослых представителей этого вида - до 10 метров. По высоте они не уступали жирафам, когда стояли на земле.

При осмотре ученые заметили на позвонке отчетливый круглый след диаметром четыре миллиметра. Они уверены, что он остался от укуса древнего предка крокодилов.

"Следы укусов помогают документировать взаимодействие видов в этот период. Мы не можем сказать, был ли птерозавр жив или мертв, когда его укусили, но образец показывает, что крокодилы иногда охотились на молодых птерозавров в доисторической Альберте более 70 миллионов лет назад", - рассказал соавтор статьи из Университета Рединга доктор Брайан Пиклз.

Ведущий автор из Королевского палеонтологического музея Тиррелла доктор Калеб Браун подчеркнул, что кости птерозавров очень хрупкие, поэтому находки окаменелостей, которые свидетельствуют об укусах других животных, являются исключительной редкостью.

Обширный анализ помог ученым исключить возможность того, что след был вызван повреждением в процессе окаменения или раскопок. Он подтвердил, что это действительно рана от укуса другого животного.

Другие находки палеонтологов

Ранее в Монголии обнаружили самые большие следы утконосого динозавра. Группа исследователей сделала еще одно важное открытие - массивную дорожку из 13 окаменелых следов.

Кроме того, в Китае обнаружили следы динозавра-убийцы, которым 130 миллионов лет. Скользящие отпечатки указывают на способность поддерживать равновесие во время ходьбы.

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