Правоохранители 30 стран ликвидировали киберсеть "Аваланж", в которую входило 10 украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совместном брифинге с исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины Вадимом Трояном.

«Правоохранители 30 стран на днях завершили беспрецедентную международную операцию по ликвидации киберсети «Аваланж», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, сеть функционировала 7 лет. Для ее ликвидации свои усилия приложили правоохранители 30 стран. 5 человек несколько дней назад задержаны, из них трое – в Украине, украинцы и организатор этой сети -также гражданин Украины, который был задержан в Полтаве, и он оказал вооруженное сопротивление, имея в руках автомат Калашникова и боевой пистолет», - отметил он.

«Проведены обыски в почти 40 помещениях, изъято несколько десятков серверов, правоохранители всего мира прекратили деятельность свыше 220 серверов, которые были поражены вирусом, а также заблокировали около 800 тысяч доменов», - добавил Луценко.

«Преступная группировка использовала инфраструктуру «Аваланж» с 2009 года для распространения вредоносных программ, спама, фишинга, а также для отмывания денег рекрутинговой компании. Каждую неделю они присылали пострадавшим более миллиона сообщений по электронной почте с вложением или ссылкой. С помощью системы злоумышленники инфицировали около полумиллиона компьютеров ежедневно, а затем требовали за снятие «инфекции» возмещение», - рассказал он.

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«Финансовые потери по всему миру от атак, проводимых с помощью сети «Аваланж», составляют более 100 млн евро, это только доказанные средства. От Украины к проведению международной спецоперации, начиная с 2014 года, были привлечены оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления ГПУ, процессуальные действия проводились на территории Киева, Харькова и Полтавы», - заявил генпрокурор.

Также, по его словам, на финальной стадии было задействовано спецподразделение КОРД для задержания организатора этой сети в Полтаве. «Во время обыска по месту проживания задержанного сотрудники изъяли компьютерную технику, 72 тыс. долларов США и много других компьютерных устройств», - подчеркнул Луценко.

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«Эта спецоперация была сложной настолько, что сам координационный штаб находился в Гааге. Европолом были приглашены основные страны. Основной организатор преступной группы - украинец. В нее входило 27 представителей из разных стран. Из них точно – 10 украинцев», - отметил и. о. председателя Национальной полиции Вадим Троян.

По его словам, главного организатора киберсети передадут Германии или будут судить на территории Украины.