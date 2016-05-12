Украинские изобретатели с проектом самолета на Марс лидируют в конкурсе зрительских симпатий NASA (видео)

Как сообщает "Громадське Радіо", проект марсианского самолета MarsHopper разработала команда из Киева.

Теперь он соревнуется за приз зрителей этого международного соревнования. В настоящее время MarsHopper занимает первое место. Второе занимает самолет команды из Македонии.

Читайте такжеNASA представило подробную топографическую карту Меркурия

«MarsHopper - это самолет для исследования полюсов Марса и ближайших регионов», - объясняют авторы проекта.

Для полетов он использует сухой лед, который покрывает поверхность на полюсах Красной планеты. Он собирает его во время посадок и с помощью радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ) превращает в газ. Быстрое освобождение энергии создает реактивную тягу. Самолет перемещается от посадки до посадки, двигаясь «скачками», за что его и прозвали «прыгун» (Hopper).