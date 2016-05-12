Украинские изобретатели с проектом самолета на Марс лидируют в конкурсе зрительских симпатий NASA (видео)
В конкурсе зрительских симпатий NASA Space Apps Challenge 2016 лидирует самолет украинского производства.
Как сообщает "Громадське Радіо", проект марсианского самолета MarsHopper разработала команда из Киева.
Теперь он соревнуется за приз зрителей этого международного соревнования. В настоящее время MarsHopper занимает первое место. Второе занимает самолет команды из Македонии.
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«MarsHopper - это самолет для исследования полюсов Марса и ближайших регионов», - объясняют авторы проекта.
Для полетов он использует сухой лед, который покрывает поверхность на полюсах Красной планеты. Он собирает его во время посадок и с помощью радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ) превращает в газ. Быстрое освобождение энергии создает реактивную тягу. Самолет перемещается от посадки до посадки, двигаясь «скачками», за что его и прозвали «прыгун» (Hopper).