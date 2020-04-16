Newsweek: Коронавирус оказался способным выдерживать высокие температуры

Опасный возбудитель болезней остается активным даже при 60 градусах по Цельсию.

Некоторые штаммы вируса SARS-CoV-2 способны выжить при температуре 60 градусов по Цельсию в течение часа. Чтобы его убить в лабораторных условиях, команда исследователей была вынуждена поднять температуру до 92 градусов и поддерживать ее 15 минут.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на результаты исследования, которое сейчас находится на этапе проверки экспертами.

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Команда ученых с кафедры новых вирусных заболеваний Университета Экс-Марсель во Франции во главе с Борисом Пасторино проверяли, какой нагрев и химические условия нужны для того, чтобы сделать возбудителя COVID-19 неактивным. Это было нужно для проверки рисков, с которыми работники лабораторий имеют дело, когда регулярно контактируют с SARS-CoV-2. Они заметили, что разные вирусы требуют различные процедуры для деактивации, которые необходимо проводить для проведения экспериментов над ними. Для случаев геморрагической лихорадки Центр контроля и профилактики заболеваний США советует использовать моющее средство X-100 и держать образец под температурой 60 градусов по Цельсию в течение часа.

"Поскольку SARS-CoV-2 выявляли в крови, образцы нужно деактивировать перед тем, как проводить серологический анализ", - пояснили французские ученые, добавив, что до этого времени лучший метод это сделать никто не установил.

В ходе исследования клетки почки африканской зеленой обезьяны заразили коронавирусом. После этого исследователи создали два различных набора условий: "чистый", который повторял лабораторную стерильность, и "грязный", который соответствует реальной среде сбора образцов. После этого команда провела 10 различных экспериментов, используя различные процедуры, чтобы убить вирус. Среди них было нагревание и применение химических веществ.

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В результате, оказалось, что коронавирус умирает только если 15 минут находится под температурой 92 градуса по Цельсию. Также ученые размещали его под температуру 60 градусов на час и 56 градусов на полчаса. При обоих условиях они наблюдали "значительное сокращение заразности" вируса. Однако, он все равно оставался активным.

"Эти результаты совпадают с выводами исследований вирусов SARS-CoV и MERS-CoV", - отметили ученые.