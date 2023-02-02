С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 129 030 оккупантов.

В Украине ликвидирован один из лидеров ОПГ "Пивзаводские", завербованный в состав "вагнеровцев" Роман Кибирев, пишет OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Кибирев уроженец Борзинского района Забайкалья. Контракт с ЧВК заключил, отбывая 16-летний срок строгого режима. Сидеть бандиту оставалось пять месяцев, но он решил "откинуться" до срока.

В свое время Кибирев был одним из главарей борзинской преступной группировки "Пивзаводские", отмечает Комахидзе. В колонии даже "уверовал", "раскаялся" и даже стал помощником тюремного попа.

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ОПГ "Пивзаводские" была основана Кибиревым и его друзьями-гопниками в 2003 году. Бандиты занимались грабежем, разбоями и рэкетом бизнеса.

Крышевали бандитов местные милиционеры. Около 30-ти членов банды приговорены к длительным срокам заключения, от 8 лет и выше.

Потери России в Украине – актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 129 030 оккупантов, "плюс" 610 тел в течение 1 февраля.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами зажмурены серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

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