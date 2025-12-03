По данным издания, военные просят вывести их или наладить логистику.

Украинские военные в Мирнограде в Донецкой области, которые на руинах продолжают оборонять город, могут оказаться в полном окружении. По данным аналитика Bild Юлиана Рёпке, бойцы просят вывести их из населенного пункта или наладить стабильную логистику.

Как утверждает издание, ситуация для бойцов пяти украинских бригад в этом населенном пункте ухудшилась после захвата россиянами города-соседа Покровска.

"Ситуация, честно говоря, критическая. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Сложно даже доставить еду", - рассказал журналисту один из военных, который попросил не называть его имя.

По его словам, аналитики группы DeepState показали ситуацию реалистично: Россия почти полностью перерезала наземные пути снабжения для украинских военных в Мирнограде. Он пояснил, что город может оказаться в котле, из которого уже через несколько дней может не быть выхода.

"Как видно на карте, российские силы уже фиксируются даже на перешейке, через который проходит наша логистика. Недавно наши пилоты пытались провести ротацию, но наткнулись на ближний бой с россиянами и вынуждены были отступить обратно в Мирноград", - пояснил он.

Военный отметил, что он говорит от имени более чем тысячи украинских защитников в Мирнограде и вокруг него:

"В регион перебросили много подразделений. Было бы хорошо, если бы одно из них, желательно целая бригада, взяло под контроль этот проклятый маршрут снабжения".

В подтверждение своих слов украинский боец предоставил BILD эксклюзивные кадры, на которых, как отмечается, российских военных видно почти во всех зданиях между Мирноградом и северо-западной частью Покровска. По его словам, украинские защитники Мирнограда могут только наблюдать за продвижением России - из-за недостатка ресурсов они уже не могут ее сдерживать.

В конце своего обращения украинский военный, чью личность издание смогло подтвердить, попросил донести его слова до украинской общественности.

"Нам либо нужно вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Заберите нас отсюда или обеспечьте всем необходимым! Иначе защитники города останутся там навсегда..." - обратился он.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в штаб-квартире Альянса заявил, что россияне контролируют более 95% Покровска. По словам чиновника, сейчас Украина проводит организованный отвод своих войск из города. Однако он отметил, что в городе все еще остается часть украинских сил. Кроме того, чиновник заверил, что падение Покровска не приведет к неизбежному краху украинской обороны.

Также мы писали, что наступление россиян на Гуляйполе остановлено, но ситуация остается очень напряженной. Как рассказал военный обозреватель Денис Попович, если враг перебрасывает туда дополнительные силы, то это означает, что он не отказался от попытки охватить город и в конце концов занять.

