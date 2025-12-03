Там отметили, что высшее военное руководство РФ врет Путину о достижениях на Донбассе.

Данные о так называемом прорыве россиян в городе Лиман не соответствует действительности и является ложью высшего командования армии РФ.

Об этом говорится в сообщении Третьего армейского корпуса в Телеграмме. Там отметили, что начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о "прорыве России в Донецкой области", где оборону держат 63 и подразделения 60 ОМБр Третьего армейского корпуса.

"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", - сказал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Видео дня

По данным корпуса, за последний месяц россияне провели десяток попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города, но все они были ликвидированы или взяты в плен.

"Так, один из пленных россиян поблагодарил российского военкора за "слив" в Телеграмме их позиций. Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен", - говорится в сообщении.

Командир 63 ОМБр, полковник Павел Юрчук добавил, что за 4 года начальник генштаба ВС РФ Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под контроль ни одной украинской области.

"Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", - подчеркнул Юрчук.

В Третьем армейском корпусе заверили, что продолжают удерживать линию обороны на занятых рубежах.

Ситуация в Лимане

В ноябре Ростислав Ящишин, начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Лиманском направлении, объяснял, что оккупантам крайне важно захватить Лиман из-за того, что этот город является крупным транспортным хабом.

А 1 декабря Ящишин сообщал, что ситуация вблизи Лимана очень тяжелая и, что россияне задействовали на этом направлении наемников из Африки.

Вас также могут заинтересовать новости: