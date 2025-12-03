Лібанова считает, что Украине не обойтись без привлечения трудовых мигрантов.

Правительства европейских стран будут пытаться удержать у себя украинских беженцев, поскольку в основной массе речь идет о женщинах с хорошим образованием, которые активно ищут и находят работу. Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. Птухи Элла Либанова рассказала в интервью РБК-Украина.

Она подчеркнула, что низкие зарплаты в Украине заставляют украинцев и дальше выезжать за границу, а правительства стран, которые приняли украинских мигрантов, не заинтересованы в их возвращении.

Либанова отметила, что еще несколько лет назад призвала украинскую власть заранее продумывать механизмы взаимодействия с правительствами других государств, которые, в условиях старения Европы, будут пытаться удержать украинцев. Директор подчеркнула, что треть украинских беженцев - это дети и подростки, а 70% женщин, которые выехали, имеют высшее образование и демонстрируют очень высокий уровень трудоустройства. Эти факторы делают украинцев желанными на рынке труда стран ЕС, поэтому возвращать их будет сложно.

"Европа стремительно стареет, а треть тех, кто выехал из Украины, - это дети и подростки. Если бы страны Европы не компенсировали свое старение и естественное сокращение населения за счет миграции, то именно Германия сегодня имела бы самые высокие темпы депопуляции. Сейчас она уравновешивает эту нехватку благодаря потоку мигрантов", - сказала специалист.

Она рассказала о наблюдениях, которыми с ней когда-то поделились французские коллеги. В 1970-х к ним массово приезжали поляки. Во Франции "уважаемые польские господа" мыли тогда туалеты, потому что другой работы не было. В то же время прибывшие арабы, по данным исследователей, получали социальную помощь и торговали наркотиками. Через 20 лет новое исследование французов показало, что поляки, которые мыли туалеты, уже на пенсии, а их дети закончили Сорбонну, другие престижные учебные заведения и больше не моют туалеты.

"А что делает следующее поколение арабов? Живет на выплаты и торгует наркотиками", - констатирует Либерова.

Специалист объяснила, что власти стран, где оказались украинские беженцы, будут пытаться их удержать. Известно, что 70% женщин из Украины работают - если убрать из этой статистики мам с маленькими детьми, уровень занятости превышает 80%. Как отмечает эксперт, это впечатляющий показатель для мигрантов первого поколения.

Она также обратила внимание на предупреждения международных структур. В частности, по ее словам, специалисты Европейского банка реконструкции и развития осознают риски, связанные с невозвращением значительной части украинских мигрантов: если Украина потеряет людей, восстановить человеческий потенциал будет почти невозможно - в отличие от территорий, которые в будущем еще можно вернуть.

Отдельно Либанова отметила неравномерность заселения страны после войны. Она отметила, что почти пустые регионы, в частности Херсонщина и Черниговщина, страдают от дополнительного оттока населения из-за постоянных обстрелов. Это в будущем будет создавать значительные трудности для развития этих территорий.

Говоря о необходимости привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа, демограф отметила, что Украина не будет иметь другого выхода. По ее мнению, из-за бедности страна не сможет привлекать мигрантов социальными выплатами, поэтому сюда будут приезжать преимущественно те, кто настроен работать. Успех этого процесса будет зависеть от правильного выстраивания миграционной политики, где, по ее убеждению, следует ориентироваться на канадскую модель. В то же время она подчеркнула, что международная финансовая помощь и приход крупных корпораций могут сделать Украину привлекательной даже для специалистов из стран Запада.

"Обычно едут из более бедных в более богатые страны. Но в нашей ситуации не все так просто. Многое будет зависеть от того, реализуется ли "план Маршалла". А я убеждена, что он будет реализован. Потому что я вижу, что международные структуры ведут соответствующую работу, собирают средства. То есть финансы будут. Их, слава богу, не отдадут нам, чтобы мы не потратили их, как заблагорассудится", - сказала Либерова.

Либанова отдельно подчеркнула, что работа с украинской диаспорой является критически важной: люди за рубежом не должны чувствовать себя ненужными своей стране. Она раскритиковала идею платить соотечественникам за возвращение, назвав ее несправедливой по отношению к тем, кто переживает войну в Украине и терпит значительно большие потери.

"Нам важно, чтобы наши люди не чувствовали себя отрезанными и ненужными на Родине. Для нас критично, чтобы они вернулись - но делать это надо грамотно. Когда я услышала идею некоторых чиновников платить соотечественникам за возвращение, была, мягко говоря, удивлена. Потому что им заплатим за возвращение, а тем, кто все это время живет, например, в Харькове в разрушенном доме, - нет", - говорит эксперт.

Проблема украинских беженцев

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. Птухи Элла Либанова считает, что после завершения войны, которую РФ развязала против Украины, домой могут вернуться, скорее украинские врачи и юристы, чем мастера маникюра. Потому что за рубежом люди с высшим образованием работают, как правило, не по специальности и чувствуют себя нереализованными.

