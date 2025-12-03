По предварительным прогнозам, с 9 декабря температура воздуха снова повысится.

Изменения в погоде в Украине ожидаются лишь ближе к выходным, когда придет небольшое похолодание, однако оно продлится совсем недолго. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Сейчас Украина находится под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке. Поэтому осадков в большинстве областей не предвидится, как и значительных колебаний температуры. Прогнозируется +4...+8 градусов, на юге теплее, до +8...+12.

В Киеве в четверг также осадков не предвидится, максимальная температура воздуха составит +5+7 градусов.

Видео дня

"С 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а, по предварительным прогнозам, с 9 декабря температура воздуха снова повысится. Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя", - прогнозирует Диденко.

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, погода 3 декабря будет такой же, как и в предыдущие дни - облачное небо, местами образование туманов и мороси. В большинстве областей, кроме западных, местами ожидается небольшой дождь, сохранится теплая, но облачная погода.

Также мы писали, каким будет первый месяц зимы для украинцев. Отмечалось, что по расчетам синоптиков декабрь будет теплый с аномалией температуры от 2 до даже 3-5 градусов. Вероятно, среднемесячная температура будет выше климатической нормы, средней за 30 лет, на два градуса.

Вас также могут заинтересовать новости: