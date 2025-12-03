Сейчас обновление, уменьшевшее вес, находится в бете, но скоро доберётся до игроков.

Команда разработчиков Helldivers 2 отчиталась о том, что их громоздкая ПК-версия сбросила лишний "вес". Помогла в этом студия Nixxes, благодаря которой весь процесс прошёл куда быстрее, чем ожидали сами разработчики.

Изначально игра на ПК раздувалась до неприличных 154 ГБ, причём, как оказалось, Arrowhead просто держала кучу дублирующихся файлов, чтобы проект стабильно работал у игроков c HDD. На консолях такой необходимости не было, поэтому разрыв в размере был огромным.

Теперь ситуация радикально изменилась, свежая сборка весит всего 23 ГБ, что на 85% меньше. При этом загрузки миссий почти не пострадали. Разработчики признают, что их первоначальные прогнозы о возможных задержках между игроками были основаны скорее на общей статистике по индустрии, чем на реальном поведении Helldivers 2. В итоге даже на самой медленной конфигурации в лобби разница составила всего несколько секунд.

Видео дня

Пока что "похудевшая" версия доступна только в бете Steam. Если тест пройдёт без сюрпризов, то её получат все пользователи.

Ранее мы рассказывали, что создатель Helldivers 2 хочет вернуться к серии Magicka, но боится. Йохан Пилестедт сделал Magicka вместе с группой друзей ещё когда был студентом.

Вас также могут заинтересовать новости: