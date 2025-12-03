По данным исследователей, хоть малышам всего несколько дней, они уже активно общаются.

Украинские исследователи, которые находятся на полярной станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез, показали уникальное видео общения новорожденных пингвинов с одним из родителей. Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Не забудьте включить звук. Хотя малышам всего несколько дней, они уже активно общаются", - отмечают исследователи.

На видео можно увидеть невероятно милую картину. Двое крошечных птенцов прижимаются к маминому животу - взрослый пингвин по сравнению с новорожденными кажется гигантом. Взрослая особь издает трели и звуки, похожие на громкое мурлыканье кота, а малыши тихонько пищат.

Ученые напоминают, что у пары субантарктических пингвинов обычно рождается двое птенцов. Реже может быть один или трое. Для откладывания яиц и выведения потомства этот вид пингвинов строит гнезда из камней.

Исследователи отметили, что видео снято с приближением.

"Хотя наши биологи и могут подходить вплотную к гнездам для проведения необходимых исследований, они в любом случае стараются не беспокоить животных своими действиями", - подчеркнули в центре.

Другие новости о жизни пингвинов на Галиндезе

На днях на острове Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский", родился первый пингвин сезона, позже появился на свет еще один.

По словам исследователей, это довольно раннее вылупление первенца субантарктических пингвинов на Галиндезе. В течение прошлых лет биологи украинских экспедиций фиксировали это событие плюс-минус в середине декабря. В целом в этом году пингвины относительно рано начали в больших количествах приходить на остров и обустраивать гнезда - первые спаривания исследователи заметили еще в середине сентября. Всего в этом сезоне на Галиндезе обитают рекордные 7 тысяч субантарктических пингвинов, по состоянию на начало этой недели, биологи насчитали 2300 гнезд с яйцами.

