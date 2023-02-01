С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 128 420 оккупантов.

В Украине ликвидирован титулованный российский спортсмен, чемпион Европы по карате кёкусинкай Сергей Увицкий, воевавший в формировании добровольцев "Союз".

Как пишет Федерация киокушин России, рашист в числе первых пошел убивать украинцев.

41-летний Сергей Увицкий являлcя маcтером cпорта международного клаccа по карате кёкуcинкай, чемпионом Европы 2010 года, cеребряным призером чемпионата Японии и абcолютного чемпионата Европы.

Видео дня

В декабре 2022 года Российский союз боевых искусств начал вербовать на войну в Украину "добровольцев" среди спортсменов, объявив о создании отряда "Союз". В него и записался оккупант.

Пропагандисты называют весьма заслуженную ликвидацию захватчика "тяжелой утратой".

Потери РФ в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 1 февраля перечень мертвых захватчиков пополнился еще 920 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 128 420.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации "интересных" персон. Например, стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавшего в составе "вагнеровцев". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонен" также боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором", а еще - десантник с сирийским опытом - герой русских "сказок".

Продолжаются бои за Бахмут. Пограничники показали нецензурированные кадры ликвидации штурмового подразделения русских.

Также в сети появилось видео уничтожения российских колонн в селе Водяном Донецкой области. Сначала украинские защитники ударили по переправе террористов, затем огнем "потешили" самих оккупантов.

Бывают случаи, когда враг случайно попадает в ловушку наших снайперов. Украинские бойцы сняли, как на их снайпера высунулся с лопатой русский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

Еще не так давно сеть ошеломили кадры усеянного трупами российских наемников поля на Бахмутском направлении. А на Соледарском направлении украинские артиллеристы взорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: