Более 50% украинцев готовы протестовать против уступок России в важных вопросах. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу Центра "Новая Европа" ООО "ИНФО САПИЕНС", который исследовал мнения украинцев по вопросам безопасности.

На вопрос "Будете ли Вы участвовать в протестных акциях, если Украина во время переговоров с Россией пойдет на компромиссы, которые, по вашему мнению неприемлемы", 51,4% респондентов ответили утвердительно. В то же время 44,3% опрошенных ответили "Нет" и еще 4,4% отметили, что им сложно ответить на этот вопрос.

Отмечается, что украинское общество убеждено, что переговоры без гарантий безопасности не являются надежным путем к миру, и что без внешних предохранителей любой компромисс только отсрочит новую агрессию со стороны России.

Позиция украинцев относительно переговоров с Россией остается устойчивой: почти две трети респондентов (64,9%) считают, что Украина не должна идти на переговоры, если не получит гарантий безопасности от Запада. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2024 годом (64,1%). Почти треть респондентов (30,7%) одобрительно относится к переговорам даже без гарантий безопасности.

Также 86,7% респондентов считают, что в случае возможного замораживания линии фронта после короткой паузы Россия снова нападет на Украину. Только 9,5% респондентов предполагают, что замораживание могло бы обеспечить более длительный мир. Сценарий "заморозки" не воспринимается обществом как реалистичный путь к длительному миру.

Справка. Исследование было проведено ООО "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа" в период с 05 ноября по 26 ноября 2025 года. Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted tele- phone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь.

Готовы ли Украина и Россия на компромиссы

Как сообщал УНИАН, Россия не хочет соглашения по урегулированию войны против Украины, которое не будет отвечать ее требованиям. Есть три пункта, по которым Кремль не пойдет на компромисс.

Издание NBC News со ссылкой на российского чиновника написало, что есть три столба, по которым Россия не пойдет на компромисс. Первый - это территория Донбасса. Второй - ограничение вооруженных сил Украины. Третий - признание США и Европой оккупированных территорий Украины российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически против любых территориальных уступок России. Об этом он сказал 23 октября в Брюсселе перед саммитом Европейского совета.

Также Зеленский выразил мнение, что прекращение огня в Украине возможно, но, по его словам, надо больше давления на Россию.

