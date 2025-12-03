Музыкант презентовал новую песню.

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые после новости о разводе с Еленой Тополей сделал публичное заявление о принятом решении.

Во время презентации нового трека "Відколи" в эфире "Наше радіо" музыкант ответил на соответствующие вопросы ведущих относительно этого.

"Ну, вы же видели наше общее с Еленой объявление. Да, мы разводимся", - сказал он.

Артист также прокомментировал слухи о том, что их заявление о разводе - на самом деле лишь пиар-ход и подогрев новой песни группы "Антитела":

"Я давно привык к публичности, и у нее есть как определенные позитивные стороны, так и негативные. Отношусь по-философски. "Антитела" делают свое. Елене так же желаю в творчестве успехов и делать свое. Всем людям понравиться - это невозможно".

По его словам, песня родилась еще год назад, и то, что в ней рассказывается история о расставании - ничего не значит.

"Это только так кажется", - добавил он.

Напомним, как писал УНИАН, о том, что Тарас и Елена Тополи разводятся после 12 лет брака, стало известно 1 декабря. На следующий день блогер Богдан Беспалов озвучил, кто был инициатором, а также назвал вероятную причину.

