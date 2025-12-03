Археологи установили, что у некоторых обезьян также были щенки и котята.

Ученые выяснили, что римские военачальники очень любили заводить питомцев и, похоже, особенно предпочитали обезьян.

В частности, эти древние воины обожали индийских макак, с которыми обращались почти как с детьми, даже дарили им своих питомцев и хоронили вместе с богатым погребальным инвентарем, пишет Iflscience.

К такому выводу пришли авторы нового исследования, которые обнаружили останки 30 этих приматов на кладбище домашних животных в порту Береника на побережье Красного моря.

Отмечается, что все останки обезьян, датируемые I и II веками н. э., жили в то время, когда Береника была заселена римской элитой. Большинство останков были найдены рядом с артефактами, свидетельствующими о принадлежности этих животных офицерам.

Таким образом, они представляют собой первых домашних животных, существовавших в римской культуре, которых завезли из других стран.

Судя по их захоронениям, макаки пользовались большой любовтю своих владельцев. Например, скелет, датируемый началом I века н. э., был обнаружен вместе с останками поросенка, а также парой крупных морских раковин, плетеной корзиной и "необычно сложенным куском ткани, напоминающим тряпичную куклу".

По словам исследователей, "поросенок, ракушки, тряпичная кукла и корзина с ее содержимым, несомненно, "принадлежали" макаке".

Отмечается, что еще одна обезьяна была похоронена вместе со щенком и котенком, а в другом захоронении находился "надгробный камень, как у человеческой могилы".

Авторы исследования предполагают, что предметы, найденные в этих захоронениях, вероятно, были самыми ценными прижизненными вещами обезьян и, возможно, их положили в горобницу, чтобы помочь животным перейти в загробную жизнь.

Однако, как установили ученые, несмотря на восхищение, римские владельцы обезьян явно испытывали трудности с обеспечением своих экзотических питомцев, многие из которых демонстрировали признаки недоедания. Тем не менее, для этих древних военачальников наличие обезьяны давало ряд социальных преимуществ и служило "отчетливым маркером высогоко положения в обществе".

"Человек с индийской макакой на поводке купался в лучах славы, будучи признанным исследователем экзотических земель, человеком с исключительным опытом и связями", - говорится в заявлении ученых.

