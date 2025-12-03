Тарифы на газ для населения не изменятся.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поддержала повышение тарифов на распределение природного газа для операторов газораспределительных сетей, что будет означать рост абонплаты за газ для небытовых потребителей, то есть бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании Регулятора 2 декабря.

Абонплату за газ для бизнеса предлагается повысить со следующего года в два этапа - 1 января и 1 апреля.

"Средневзвешенный тариф на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей составит с 1 января 1,63 гривни за кубометр без НДС, а с 1 апреля - 1,96 гривни за кубометр", - отметил докладчик по этому вопросу во время заседания.

Он также напомнил, что для населения размер абонплаты за газ в связи с пересмотром тарифов на распределение газа не изменится, поскольку на время военного положения действует мораторий на соответствующие изменения.

"Это повышение позволит частично компенсировать те убытки, которые мы имеем в настоящее время. Мы поддерживаем такое решение", - прокомментировал исполняющий обязанности "Газораспределительные сети Украины" Сергей Скиба.

При этом он добавил, что тарифы не пересматривались с 2021 года.

Как уточняет Expro, в среднем тарифы на распределение природного газа в Украине с 1 апреля 2026 года планируется повысить на 76%.

Таким образом, самый низкий тариф на распределение будет оставаться у Харьковского городского филиала "Газораспределительных сетей Украины" (ГРМУ), входящего в структуру "Нафтогаза", - 0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января и 0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г. Общий рост - на 80%.

Самый высокий тариф на распределение газа в 2026 году будет у ЧАО "Гадячгаз" - 3,16 грн/куб м (без НДС) с 1 января и 3,95 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 г. Общий рост - 98%.

Наибольшее повышение тарифов планируется для Днепропетровского филиала ГРМУ - до 3,66 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 года - в 2,9 раз больше, чем действующий тариф.

Наименьшее - для Закарпатского филиала ГРМУ - до 2,48 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026 года. Общее повышение составит 25%.

Утверждение тарифов состоится после завершения публичного обсуждения и принятия НКРЭКУ окончательного решения

Цены на газ для населения в Украине - последние новости

Верховная Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает мораторий на пересмотр тарифов на газ для населения. Со своей стороны, НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал стоимость газа для населения до апреля 2026 года.

7 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что стоимость газа для бытовых потребителей не изменится.

