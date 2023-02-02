РФ несет потери в войне в Украине / фото REUTERS

За сутки украинские защитники уничтожили 610 оккупантов, которые пришли в Украину с войной. Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения, как сообщает Генштаб ВСУ, составили 129 тысяч 30 захватчиков.

Потери России в технике на войне против Украины:

  • танков – 3211 (+2 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 6382;
  • артиллерийских систем – 2212 (+5);
  • РСЗО – 458;
  • средств ПВО – 222 (+1);
  • самолетов – 293;
  • вертолетов – 284;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 195;
  • крылатых ракет – 796;
  • кораблей /катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3);
  • специальной техники – 200.
Потери россиян / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте 

Российские оккупанты продолжают попытки штурмовать украинские позиции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области.

Видео дня

В Институте изучения войны заявляют, что Россия, вероятно, намерена рассредоточить украинские силы, отвлечь их от критических направлений наступления и зажать в северо-восточных приграничных районах.  В то же время российское вторжение из Беларуси остается крайне маловероятным. 

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