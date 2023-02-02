За сутки украинские защитники уничтожили 610 оккупантов, которые пришли в Украину с войной. Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения, как сообщает Генштаб ВСУ, составили 129 тысяч 30 захватчиков.
Потери России в технике на войне против Украины:
- танков – 3211 (+2 за сутки);
- боевых бронированных машин – 6382;
- артиллерийских систем – 2212 (+5);
- РСЗО – 458;
- средств ПВО – 222 (+1);
- самолетов – 293;
- вертолетов – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 195;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей /катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3);
- специальной техники – 200.
Ситуация на фронте
Российские оккупанты продолжают попытки штурмовать украинские позиции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области.
В Институте изучения войны заявляют, что Россия, вероятно, намерена рассредоточить украинские силы, отвлечь их от критических направлений наступления и зажать в северо-восточных приграничных районах. В то же время российское вторжение из Беларуси остается крайне маловероятным.