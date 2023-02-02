За сутки защитники уничтожили 5 артсистем противника.

За сутки украинские защитники уничтожили 610 оккупантов, которые пришли в Украину с войной. Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения, как сообщает Генштаб ВСУ, составили 129 тысяч 30 захватчиков.

Потери России в технике на войне против Украины:

танков – 3211 (+2 за сутки);

боевых бронированных машин – 6382;

артиллерийских систем – 2212 (+5);

РСЗО – 458;

средств ПВО – 222 (+1);

самолетов – 293;

вертолетов – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 195;

крылатых ракет – 796;

кораблей /катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3);

специальной техники – 200.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжают попытки штурмовать украинские позиции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области.

Видео дня

В Институте изучения войны заявляют, что Россия, вероятно, намерена рассредоточить украинские силы, отвлечь их от критических направлений наступления и зажать в северо-восточных приграничных районах. В то же время российское вторжение из Беларуси остается крайне маловероятным.

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