Предварительная сумма в 140 миллиардов евро будет расширена за счет других государств-членов ЕС.

Европейская комиссия обнародовала план предоставления Украине кредита в размере 165 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на документы.

В рамках репарационного кредита 115 миллиардов евро будет выделено на финансирование оборонной промышленности Украины, тогда как 50 миллиардов евро покроют бюджетные нужды. Остальные 45 миллиардов евро пакета будут использованы для погашения кредита G7 Украине с 2024 года.

Репарационный кредит - часть более широкого финансового пакета стоимостью до 210 миллиардов евро, предназначенного для поддержки Украины в течение следующих лет. Следует отметить, что военный бюджет Киева может закончиться уже в апреле 2026 года.

Общая сумма в 165 миллиардов евро включает 25 миллиардов евро замороженных росактивов, хранящихся на частных банковских счетах в странах-членах ЕС, а также 140 миллиардов евро, находящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Подготовленное юридическое предложение послужит основой для немедленных технических переговоров, прежде чем лидеры Евросоюза встретятся 18 декабря, чтобы определиться с наиболее чувствительными частями инициативы. Главным препятствием остается противодействие предоставлению кредита со стороны бельгийского правительства, которое опасается ответа России на использование ее активов.

Комиссия заявила о своей готовности предоставить Украине экстренное переходное финансирование для покрытия ее потребностей в первые месяцы года, вероятно, за счет долга ЕС. Украине придется вернуть кредит только при условии, что Россия прекратит конфликт и оплатит военные репарации - это считается маловероятным сценарием.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Бельгия уже высказалась относительно этого предложения Еврокомиссии о предоставлении Украине 165 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Так, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил перед встречей НАТО в Брюсселе, что предложенный Еврокомиссией документ "не удовлетворяет беспокойств" бельгийской стороны. Он заявил, что "наши двери всегда были открыты, но мы имеем неприятное ощущение, что нас не слышат".

2 декабря издание Politico сообщило о плане Еврокомиссии по использованию росактивов в обход возможного вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Юридическое решение заключалось в том, чтобы лишить отдельных участников блока возможности отменить санкции против РФ. Кроме того, предложение должно было утихомирить страхи Бельгии.

