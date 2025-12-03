Первая ступень потерпела крушение на финальном этапе возвращения.

Китайская частично-багаторазовая ракета Zhuque-3 от компании LandSpace потерпела крушение после запуска. Об этом сообщает Bloomberg.

Ракета стартовала с космодрома, который находится на северо-западе Китая.

Несмотря на удачный старт, миссия оказалась лишь частично успешной. Во время возвращения первой ступени произошло "аномальное горение", так что она не смогла совершить мягкую посадку на специальную площадку.

Ступень потерпела крушение уже на финальном этапе - в момент торможения перед самой посадкой. По словам специалистов, это в очередной раз иллюстрирует вызовы, с которыми сталкивается КНР в погоне за технологиями, освоенными компанией SpaceX.

По данным государственных китайских СМИ, высота ракеты Zhuque-3 составляет 66 метров. Она может вывести на орбиту до 18 спутников за один старт. В случае успеха Китай сможет навязать конкуренцию американским компаниям SpaceX и Blue Origin, которые уже имеют многоразовые ракеты.

Многоразовые ракеты-носители - почему это важно

Использование многоразовых ракет позволяет сократить время между запусками и снизить их стоимость.

Первопроходцем здесь стала компания SpaceX Илона Маска. Благодаря частично многоразовой Falcon 9 она получила почти полную монополию на тяжелые ракеты-носители и в целом стала ведущим игроком на коммерческом рынке космических пусков.

В ближайшем будущем SpaceX хочет ввести в эксплуатацию полностью многоразовую космическую систему Starship, которая сделает запуски еще дешевле. Сегодня система активно испытывается.

Главным конкурентом SpaceX сейчас выступает не Китай, а упомянутая выше компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джефом Безосом. Недавно она впервые вернула на Землю свою ракету New Glenn.

Вас также могут заинтересовать новости: