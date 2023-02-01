С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 128 420 оккупантов.

Артиллеристы 28-й омбр совместно с аэроразведчиками батальона "Свобода" 4-й бригады НГУ уничтожили командный пункт и боекомплект российских оккупантов.

Как свидетельствуют отснятые кадры, опубликованные журналистом Юрием Бутусовым, российские военные как раз собирали на территории "трехсотых", когда защитники нанесли новый удар. Взрыв усилила детонация боекомплекта.

Захватчики были настолько испуганы, что убегали на краденом мотоцикле, покинув своих раненых.

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Потери РФ в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 1 февраля перечень мертвых захватчиков пополнился еще 920 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 128 420.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации "интересных" персон. Например, стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавшего в составе "вагнеровцев". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонен" также боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором", а еще - десантник с сирийским опытом - герой русских "сказок".

Продолжаются бои за Бахмут. Пограничники показали нецензурированные кадры ликвидации штурмового подразделения русских.

Также в сети появилось видео уничтожения российских колонн в селе Водяном Донецкой области. Сначала украинские защитники ударили по переправе террористов, затем огнем "потешили" самих оккупантов.

Бывают случаи, когда враг случайно попадает в ловушку наших снайперов. Украинские бойцы сняли, как на их снайпера высунулся с лопатой русский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

Еще не так давно сеть ошеломили кадры усеянного трупами российских наемников поля на Бахмутском направлении. А на Соледарском направлении украинские артиллеристы взорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

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