Встреча между политиками 2 декабря длилась часами.

Поздние ночные переговоры 2 декабря в Кремле между российским диктатором Владимиром Путиным и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом продолжались пять часов, однако не принесли ощутимых результатов.

В то же время, как пишет BBC, эти переговоры можно считать самыми продолжительными между этими политиками с тех пор, как Стив Уиткофф начал встречаться с Путиным. Такой визит в Россию уже стал шестым в этом году для американского спецпредставителя.

В издании добавляют что в феврале 2025 года Уиткофф и Путин встретились на три с половиной часа.

В марте российский диктатор заставил американца ждать восемь часов, тогда не сообщалось, сколько длились эти переговоры, но по слухам, они были короткими.

"Третья встреча, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге, длилась четыре с половиной часа. 25 апреля двое мужчин снова провели трехчасовой разговор в Кремле. По данным российских СМИ, очередная встреча 6 августа длилась чуть меньше трех часов", - добавили в материале.

Ранее The Times, анализируя встречу российской и американской делегаций, написало, что Путин в очередной раз отклоняет мирное соглашение по Украине, обвиняя во всем Европу.

По словам журналистов, стало понятно, что российский диктатор отклонил пересмотренное мирное соглашение, обвинив европейских союзников Украины в том, что они "имели целью только одно - полностью заблокировать весь мирный процесс и выдвинуть требования, которые являются абсолютно неприемлемыми для России".

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о результатах переговоров. По его словам, Путин не отвергал план США по прекращению войны в Украине.

"Нет, она (формулировка о том, что Путин отверг план) не будет правильной. Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера впервые, и, опять же, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое, и это нормальный рабочий процесс поиска компромисса", - подчеркнул Песков.

