Захватчики продвинулись также вблизи Гуляйполя.

Российским оккупантам удалось продвинуться в пределах города Покровск и неподалеку Гуляйполя. Об этом свидетельствует обновленная карта о ситуации на фронте от мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Балаган, Солодке и Затишье, а также продвинулся в Покровске, вблизи Новоэкономичного и Гуляйполя", - отмечается в сообщении.

В частности, населенные пункты Балаган и Новоэкономичное находится в Покровском районе Донецкой области, а Солодке и Затишье - и в Гуляйпольской городской общине Запорожской области.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 2 декабря высокопоставленный чиновник НАТО на встрече с журналистами в штаб-квартире Альянса отметил, что оккупанты уже захватили более 95% города Покровск.

Издание The Guardian утверждает, что упорная длительная оборона Покровска привела к истощению Сил обороны Украины и к появлению проблем в обороне других городов. Российские оккупационные силы проталкивают фронт неподалеку Гуляйполя, что в Запорожье, где за ноябрь россиянам удалось продвинуться почти на 10 километров.

2 декабря украинское Оперативное командование "Восток" отметило, что в Покровске россияне предприняли попытку установления флага с целью пропаганды, но теперь осуществляется поиск этих вражеских групп для их ликвидации.

В РФ время от времени заявляют о полной оккупации Покровска. В то же время, ВСУ постоянно эти утверждения россиян опровергают.

