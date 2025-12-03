Существует мнение, что перед резким похолоданием коты спят, закрывая лапой нос.

Существует несколько распространенных представлений об умении котов прогнозировать погоду. Например, в Украине популярно мнение, что, когда кот спит, свернувшись в клубок и закрыв нос лапой - то это вроде бы к холодам. В других странах есть свои похожие приметы. Но действительно ли существует такая связь? Как пишет Forbes, здесь есть, что обдумать.

Первое, что следует принять во внимание - это чрезвычайную чувствительность кошек к внешним раздражителям. Так, уши кошек значительно лучше улавливают звуки, чем человеческие уши. Поэтому кот может услышать приближение грозы несколько раньше, чем его владелец. Также кошачьи уши могут улавливать перепады давления. Человеческие уши, кстати, тоже, но не так отчетливо.

Кошачий нос также значительно чувствительнее человеческого. Дождь имеет свой характерный запах, возникающий в результате определенных химических реакций на почве в дождливую погоду. Если это гроза, то добавляется еще и запах озона от молнии. Поэтому вполне очевидно, что кот может почувствовать слабый запах приближающегося дождя раньше человека.

Видео дня

Еще один "орган чувств" у кошек - это их мех, который чувствителен к влаге в воздухе. Да и вообще кошки очень чувствительны к изменениям температуры.

Учитывая все вышесказанное, очевидно, что кошки могут чувствовать приближение изменений погоды раньше людей. Другое дело - как именно кошки на это реагируют, и можно ли по их поведению делать какие-то прогнозы.

Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Animals, вроде бы подтверждает наличие определенных закономерностей. Исследователи обнаружили, что высокие температуры, повышенная влажность и сильный ветер связаны с большим временем лежания и еды. При такой погоде коты также меньше склонны к вылизыванию своего меха.

Исследование 2022 года, которое базировалось на отзывах владельцев кошек и собак, показало, что у этих животных активность увеличивается в прохладную погоду. И наоборот в жаркую погоду или во время резкого снижения температуры владельцы замечали у своих любимцев большую склонность ко сну. Владельцы котов также сообщали о повышенной тревожности своих подопечных во время сильных ливней или гроз.

Другие публикации о домашних животных

Как писал УНИАН, существует несколько действенных способов отучить кота "помечать" территорию на мебели. Противодействовать кошачьему инстинкту помогут некоторые новые запахи.

Также мы рассказывали, почему собаки воют на сирену, и можно ли с этим что-то сделать.

Вас также могут заинтересовать новости: