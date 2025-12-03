Российский диктатор считает, что чем дольше будут продолжаться переговоры, тем большее вознаграждение он получит.

Кремлевский диктатор Владимир Путин имеет основания быть довольным результатами последних переговоров с США по Украине, несмотря на отсутствие прорыва, пишет Bloomberg.

Отмечается, что такой результат может вполне устраивать российскую власть. Поскольку армия РФ продолжает получать успехи на поле боя, тем временем Москве удалось исключить из переговорного процесса Европу.

"Этот мирный план реализуется исключительно Вашингтоном и Москвой, как и всегда хотел Путин... Европа жалуется, что ее оставили в неведении по вопросу, который влияет на безопасность всего континента", - подчеркнули в Bloomberg.

Между тем Путин вскоре отправится в Индию, где его встретит премьер-министр Нарендра Моди, подчеркивая неудачу в изоляции кремлевского диктатора из-за войны, которую он начал.

"Мы все еще ждем комментарий США относительно встречи. Но Кремль знает, что Трамп хочет получить заслуги за прекращение крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, и стремится избежать дальнейших жестких санкций США, демонстрируя свою заинтересованность в дипломатии. Путин может рассчитывать, что чем дольше он затягивает переговоры с Трампом, тем больше может быть конечное вознаграждение", - добавляет Bloomberg.

Мирные переговоры: важные новости

Журналисты The Times, анализируя встречу кремлевского диктатора Путина с американской делегацией отмечают, что РФ в итоге отклонила мирное соглашение. Отмечается, что Путин это сделал, обвинив Европу в том, что она "имела целью лишь одно - полностью заблокировать весь мирный процесс и выдвинуть требования, которые являются абсолютно неприемлемыми для России".

Между тем The Wall Street Journal пишет, что хоть после встречи стороны и назвали ее "полезной" и "конструктивной", однако ключевой территориальный вопрос мирных переговоров так и остается неопределенным. Отмечается, что такие многочисленные этапы пересмотра и изменений иллюстрируют сложность разработки плана, который удовлетворит обе стороны.

